Aniversário de 1 ano de Mavie será em resort de luxo na Arábia Saudita

O primeiro aniversário da filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, será comemorado em um resort de luxo na Arábia Saudita, onde a família já está hospedada. A herdeira completa um ano no dia 6 de outubro.

O local escolhido para a comemoração foi o St. Regis Red Sea Resort, localizado na ilha de Ummahat, banhada pelo Mar Vermelho. Biancardi mostrou a chegada da família no resort de helicóptero e compartilhou um clique fofo da filha dentro da aeronave.

Aniversário de um ano de Mavie será comemorado em resort de luxo na Arábia Saudita; família chegou lá de helicóptero • Instagram/ Bruna Biancardi

“Chegamos no paraíso. Nós vamos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea. Já viemos outras vezes, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos pra comemorar o dia dela, o ano dela”, falou a influenciadora nos stories do Instagram.

A família já havia escolhido o resort para comemorar o Dia das Mães em maio deste ano.

O St. Regis Red Sea Resort fica localizado em uma ilha privada, com 90 vilas espalhadas pelo local, cada uma com sua piscina privativa e deck. Algumas das vilas são construídas sobre a água do mar, enquanto outras ficam à beira da praia.

Os preços de uma diária no resort começam em cerca de R$ 10.000,00 e podem chegar a R$ 82.800,00, a depender das acomodações.

