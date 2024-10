Estudantes do Ensino Básico se aproximam do mercado dos jogos eletrônicos no SBGames 2024

Mais de 150 estudantes dos ensinos fundamental e médio, de escolas públicas e privadas de Manaus, tiveram a oportunidade de fazer uma imersão no universo profissional dos games.

Eles participaram do 23º Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames 2024), encerrado na noite de quinta-feira (3), na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA).

Promovido pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e organizado pela UEA, o SBGames 2024 é um dos quatro eventos realizados pela primeira vez em Manaus.

No mesmo período, ocorreram o 26º Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada (SVR), a 37ª Conferência sobre Gráficos, Padrões e Imagens (Sibgrapi) e a 23ª Conferência Internacional sobre Computação de Entretenimento (Icec). Esta última é da International Federation for Information Processing (Ifip).

Ao abrir as portas do evento para a participação de estudantes do Ensino Básico, a intenção dos organizadores é despertar o interesse das novas gerações para um mercado que gera bilhões de dólares em receitas no mundo todo, superando até mesmo indústrias como a do cinema, conforme explica o diretor da EST/UEA, Prof. Dr. Jucimar Maia Júnior.

“Estamos trazendo caravanas de escolas aqui para que o aluno possa se interessar e ver que esses jogos eletrônicos são realmente uma profissão, que eles podem trabalhar e crescer como um futuro profissional. Aqui, a gente ensina as pessoas a desenvolver jogos. Então, a vocação da EST/UEA é criar capital humano especializado. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo”, frisou.

Acompanhando a sua turma de alunos da Escola Estadual Altair Severiano Nunes, localizada no bairro Parque Dez, zona centro-sul da capital, a professora Calinhe Magalhães afirmou que a iniciativa aproxima os estudantes da universidade e projeta neles a possibilidade de escolha de uma profissão.

“Esses adolescentes utilizam os jogos online no dia a dia. Então, quando eles vêm aqui na universidade e aprendem como são feitos esses jogos, isso é muito importante. Na verdade, é uma sementinha que entra na cabeça deles para que, futuramente, possam escolher um curso aqui na EST/UEA, por exemplo”, afirmou a docente.

Futura profissão

A aluna Ana Letícia Paiva da Costa, de 14 anos, é uma das jovens amazonenses que participou das caravanas ao SBGames.

Após participar das atividades do simpósio e ter contato direto com profissionais e estudantes da área, ela manifestou interesse em estudar para ser uma desenvolvedora de jogos eletrônicos.

“Ter essa interação aqui na UEA com os jogos, que são novos e que a gente nunca viu, é bem interessante. Essa imensidão do universo dos games é muito interessante. Então, seria uma possibilidade minha ser uma desenvolvedora de jogos”, declarou ela, ao participar do Festival de Jogos do SBGames 2024, concurso que reúne desenvolvedores de 23 estados brasileiros.

Maior do Brasil

Há duas décadas, o SBGames reúne professores, pesquisadores, estudantes, empresários do setor e o público em geral para conhecer os games produzidos no Brasil, incentivar a formação de novos profissionais e discutir as perspectivas do mercado que gerou US$ 183,9 bilhões globalmente em 2023, segundo relatório da consultoria Newzoo.

Os quatro eventos são patrocinados pelo Instituto SiDi, Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, Instituto de Pesquisas Eldorado, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), do Governo Federal, e empresa Tutiplast.

O evento tem apoio das empresas Callidus e TecToy; Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa; Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa); Centro Universitário Fametro; Ludus Lab; Federação Amazonense de E-Sports (Faesp); e Grupo Solar, através das marcas Coca-Cola, Fanta, Crystal Purificada e Monster Energy.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱