‘Pé na Estrada’: Projeto promove interação de idosos com a natureza no Amazonas

Estudos mostram que o contato com a natureza estimula o bem-estar mental e físico. Pensando nisso, um projeto no Amazonas proporciona atividades e turismo rural para idosos e envelhecentes.

O projeto “Pé na Estrada – Conectando a Pessoa Idosa com a Natureza”, que proporcionará atividades e turismo rural para os 80 grupos de idosos e envelhecentes.

Ao todo, serão beneficiados 5 mil idosos e envelhecentes da capital e de cinco municípios da Região Metropolitana de Manaus: Rio Preto da Eva, Iranduba, Presidente Figueiredo, Manacapuru e Novo Airão.

O foco é realizar ações voltadas para questões ambientais e lazer sustentável, com trilhas educativas, empreendedorismo rural, cultivo de hortaliças, colheita de frutas, entre outras atividades.

A Fazenda Santa Rosa, situada na Estrada do Caldeirão, KM 5, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus) vai receber os idosos para as atividades a partir da segunda-feira (7).

O Pé na Estrada integra o programa EnvelheSer 60+, que desenvolve atividades para a informação, cuidado e garantia de direitos de idosos e envelhecentes.

Grupo viaja juntos para aventura com animais Foto: Ygson França/Sejusc

A secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa, destaca que o projeto estreita o contato dos idosos com as atividades rurais e mais interação entre os grupos.

“Estamos iniciando com um grupo de pouco mais de 200 idosos e, no decorrer desses próximos meses, esse público de 5 mil idosos será atendido. A Fazenda Santa Rosa foi contemplada por meio de uma chamada pública. O Governo do Amazonas tem enfatizado o atendimento a todas as pessoas, mas, prioritariamente, também ao público idoso”, destacou Jussara.

EnvelheSer 60+

O programa foi lançado pelo Governo do Amazonas para beneficiar a população idosa. Ele é voltado a dar apoio à rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, além de levar saúde, lazer e bem-estar a idosos e envelhecentes.

A iniciativa tem três eixos de atuação: atendimento às vítimas de violência e garantia de direitos; prevenção e enfrentamento à violência, e com interiorização das políticas; promoção da saúde, bem-estar, e autonomia financeira.

