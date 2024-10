Evento promove ensino da etiqueta e boas maneiras para crianças em Manaus

Inspirado no famoso chá da tarde da história de Alice No País das Maravilhas, o evento será realizado na Casa Eloim, conjunto Morada do Sol

Que tal levar comemorar o Mês das Crianças mergulhando no mundo mágico de Alice no País das Maravilhas?

No próximo dia 26 de outubro, será realizada a 4ª edição do Chá da Realeza, para crianças e adolescentes se divertirem enquanto aprendem sobre etiqueta e boas maneiras.

Inspirado no famoso chá da tarde da história de Alice No País das Maravilhas, o evento será realizado na Casa Eloim, conjunto Morada do Sol.

A brincadeira é voltada para meninos e meninas de 5 a 12 anos, que poderão se vestir de forma temática e participar de uma experiência lúdica e educativa, aprendendo boas maneiras à mesa.

Na cena do chá da tarde em Alice no País das Maravilhas, a personagem principal se reúne com o Chapeleiro Maluco, a Lebre de Março e o Dormidongo.

A cena icônica encanta pelo ambiente fantasioso e lúdico, e a ideia do evento é oferecer uma experiência semelhante às crianças.

Segundo Izabel Valente, fundadora do A Realeza Mesa Posta e Consultoria, o evento busca proporcionar às crianças um momento diferenciado.

“A intenção é oferecer uma experiência divertida e encantadora, onde, além de se divertirem com a fantasia, os pequenos aprendem de forma leve sobre boas maneiras e etiqueta à mesa”, explica Izabel.

Serão duas horas de Chá da Realeza, com um cardápio exclusivo, que inclui delícias como Croque Monsieur, scones, cupcakes e macarons, além de bebidas como o “Chá do País das Maravilhas”, uma infusão de hibisco com geleia de morango, e o “Chocolate Quente do Coelho Branco”, servido com marshmallows.

Para garantir um momento acolhedor para todos os participantes, o espaço é limitado a 20 crianças. A sugestão é que todos compareçam com fantasias do tema, vestidos de festa ou cartolas.

Informações e inscrições estão disponíveis no site www.arealezaam.com.br, Instagram @arealeza_Manaus, ou pelo WhatsApp (92) 99244-9142.

*Com informações da assessoria

