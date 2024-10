Fé em realidade virtual: a imersão tecnológica no Círio de Nazaré

Belém do Pará se prepara para mais uma edição do Círio de Nazaré, um dos eventos religiosos mais importantes do Brasil, que acontece todos os anos, em outubro, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

Trata-se de um momento de fé e devoção, mas também de reencontro cultural para os paraenses e brasileiros que viajam de todas as regiões do país — e até de outros lugares do mundo — para participar dessa grandiosa celebração.

Este ano, o evento ‘É Círio Outra Vez’ retorna para sua segunda edição, trazendo inovações que prometem tornar a experiência ainda mais inesquecível. Com uma nova proposta que combina tradição e tecnologia, a Casa de Cultura será o centro dessa revolução cultural e religiosa. A programação gratuita acontece entre os dias 9, 10 e 11 de outubro e contará com exposições de arte, além de uma inédita sala de imersão, onde os visitantes poderão vivenciar virtualmente a procissão do Círio de Nazaré.

O espaço promete uma programação ainda mais abrangente, interativa e inovadora. Além das tradicionais exposições de arte amazônica e da presença de grandes nomes da música nacional, como Chico César, Luiza Possi e Vitor Kley, a Casa de Cultura deste ano traz uma inovação que certamente será o ponto alto para muitos visitantes: uma sala imersiva.

A sala de imersão oferecerá uma experiência única, permitindo que os visitantes acompanhem virtualmente o percurso da procissão do Círio de Nazaré. A tecnologia utilizada promete surpreender. “Dentro da sala, o público poderá vivenciar a procissão através de projeções em 360 graus nas paredes. As imagens mostrarão o trajeto da procissão, desde a saída da Catedral da Sé, passando pela Presidente Vargas e terminando na Basílica de Nazaré. Além disso, o visitante terá a chance de usar óculos de realidade virtual feitos de miriti, um material típico da Amazônia”, explica Walter Junior, CEO da Inteceleri e idealizador da sala de imersão.

O miriti, tradicionalmente usado na confecção de brinquedos para as crianças durante o Círio, se reinventa ao ser integrado à tecnologia de realidade virtual. Com o auxílio de um smartphone, o visitante será conduzido virtualmente por um percurso sensorial, onde, além da visão e audição, ele também poderá experimentar aromas que remetem ao Círio, completando uma imersão multissensorial. “Será uma experiência profunda, onde o visitante poderá sentir a procissão de dentro, com efeitos visuais, auditivos e olfativos, e um toque simbólico, pois o usuário será guiado por uma corda, representando a corda que conduz a berlinda de Nossa Senhora na procissão real”, detalha Walter.

A proposta inovadora de unir a espiritualidade do Círio de Nazaré com a tecnologia moderna não diminui, mas sim potencializa a experiência de fé. A sala imersiva foi desenvolvida para que os visitantes possam sentir-se parte da procissão, mesmo sem estar fisicamente presentes no percurso tradicional. “Muitas pessoas, principalmente os mais jovens, estão muito conectadas à tecnologia, e essa é uma forma de aproximá-los ainda mais da cultura e da fé. É um modo de expandir a devoção para além das fronteiras do Pará e permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar, sinta a experiência do Círio”, comenta Walter.

Ao final do percurso imersivo, os fiéis poderão realizar suas orações em um oratório.

Agricultura sustentável alia economia e meio ambiente

O uso de bioinsumos no agronegócio brasileiro está se consolidando como uma solução sustentável, com grande potencial de gerar economia significativa e promover melhorias no meio ambiente. Segundo o estudo ‘Bioinsumos como alternativa a fertilizantes químicos em gramíneas: uma análise sobre os aspectos de inovação do setor’, elaborado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em parceria com a Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI) e o Instituto Senai de Inovação em Biossintéticos e Fibras, o uso de bioinsumos pode gerar uma economia anual de US$ 51 bilhões para o setor agrícola.

Esses insumos naturais, derivados de microrganismos e plantas, substituem fertilizantes químicos tradicionais, resultando em uma agricultura mais sustentável e em solos mais saudáveis. Além de reduzir a dependência de produtos químicos, os bioinsumos melhoram a biodiversidade e reduzem as emissões de carbono, contribuindo para o combate às mudanças climáticas.

Importadora Povão inaugura unidade temporária no Millennium Shopping

Na semana passada, a Importadora Povão inaugurou uma unidade temporária no Millennium Shopping, com operação até dezembro. A nova loja traz uma seleção de artigos para o lar, decoração e festas, com destaque especial para itens natalinos, que ganharão espaço nas vitrines. Localizada ao lado da entrada da Torre Business, na área externa do shopping, a unidade reforça a presença da marca em Manaus.

Fundada em 1998, a Importadora Povão conta com duas lojas permanentes: uma no centro da cidade e outra no Manaus Plaza Shopping. Com um mix variado de produtos, a empresa adapta seu portfólio às principais datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Halloween e volta às aulas, além de oferecer uma ampla gama de opções de decoração para o lar.

TVLAR reinaugura unidade modernizada na Zona Leste de Manaus

A TVLAR reinaugurou, na quarta-feira (2/10), sua unidade na Avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. A loja, modernizada como parte das comemorações pelos 60 anos da empresa, é a terceira no estado a adotar o novo conceito, que será implementado em mais de 70 unidades no Amazonas e em Roraima.

Entre as novidades estão uma vitrine de celulares que permite maior interação com os produtos e ambientes que simulam o conforto de uma casa. A loja também introduziu o sistema de autoatendimento, que facilita o processo de compra, permitindo que os clientes escolham e paguem diretamente no caixa, sem a necessidade de passar pelo vendedor. O grupo TVLAR emprega cerca de 1 mil funcionários e é uma das principais redes varejistas do Norte.

RÁPIDAS & BOAS

A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) está com inscrições abertas até domingo (6/10) para o programa ‘Aceleradora de MEIs’, que visa impulsionar o desenvolvimento de Microempreendedores Individuais (MEIs) e se destaca como uma excelente oportunidade de formação gratuita. O curso será realizado em parceria com o Instituto Impact Hub, que traz uma metodologia adaptada para o aprendizado prático e teórico. Segue o link para inscrição (https://tinyurl.com/5syvwrpd).

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou os detalhes do processo seletivo para o curso de graduação em Libras. As inscrições terão início na quinta-feira (10/10). As inscrições e outras informações estão disponíveis no endereço eletrônico (https://www.compec.ufam.edu.br/).

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) está com inscrições abertas para o Programa de Apoio à Pesquisa Agroprodutiva: Inovação e Sustentabilidade (PAP–Agro/Fapeam). O prazo de inscrições se encerra na quinta-feira (10/10). Os projetos devem ser apresentados em formulário online específico, com objetivos e atividades em consonância com os temas do edital, e enviados por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em ( http://www.fapeam.am.gov.br.)

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abriu inscrições para as vagas remanescentes na especialização em Engenharia de Materiais e Componentes Eletrônico. As inscrições seguem até quinta-feira (10/10) e devem ser realizadas exclusivamente via e-mail ([email protected]).

