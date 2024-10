Virada Sustentável Manaus chega a 10ª edição e anuncia atividades gratuitas

O maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável, ocorre em Manaus de 29 de outubro a 3 de novembro, celebrando 10 anos de legado na cidade.

A programação gratuita oferecerá um fórum com amplos debates sobre a temática ambiental, teatro, oficinas, rodas de conversa, exposições, performances artísticas, mutirões de limpeza, entre outras atividades.

O festival é realizado na capital amazonense desde 2015, com co-realização da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável nacional, e visa o engajamento da população para buscar melhorias nas temáticas socioambientais, além de incentivar a conscientização sobre a conservação ambiental e proteção do bioma amazônico.

A abertura oficial da Virada será no dia 29 de outubro, às 20h, com apresentação da Amazonas Band, no palco do Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro.

A entrada será gratuita e por ordem de chegada, com vagas limitadas. Entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, ocorre o Fórum da Virada Sustentável Manaus na FAS.

Já nos dias 2 e 3 de novembro, a partir das 16h, a programação acontece no Centro e nos bairros Parque das Tribos, Monte das Oliveiras, Redenção e Coroado, com brincadeiras, oficinas, workshops, rodas de conversa, mutirões de limpeza, atividades culturais, além da tradicional Feira da FAS, que incentiva a economia criativa com estandes de empreendedores locais.

“A cada ano fica mais evidente o objetivo da Virada Sustentável Manaus, que é levar a pauta da sustentabilidade de uma forma direta e educativa para a população. As mudanças climáticas têm causado recordes de temperatura, estiagens e enchentes extremas no nosso país. É importante que a gente fale sobre isso e mude atitudes de forma coletiva para a manutenção do nosso planeta”, comenta Valcléia Solidade, superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS.

Campanha Mude pelo Clima

Durante a programação haverá a realização da campanha “Mude pelo Clima”, da FAS. A iniciativa teve início no Dia da Amazônia, 5 de setembro, de forma digital nas redes sociais e é um chamado à ação coletiva em prol da Amazônia e do nosso planeta.

Este movimento de comunicação socioambiental visa instigar a consciência das pessoas sobre o impacto das suas escolhas diárias nas florestas e no clima global.​

Na Virada, haverá exposição com banners informativos sobre consumo consciente de produtos e alimentos, projetos que incentivam a conservação da Amazônia, uso consciente de água, energia, entre outros, como políticas ambientais de mitigação e adaptação climática.

Outra novidade também serão espaços de jogos de tabuleiro e virtuais com a temática ambiental, além do mascote da campanha, a Mudi.

Sobre a Virada

A programação da Virada foi criada com o apoio do Conselho Criativo, formado por 60 pessoas que representam instituições da sociedade civil amazonense e atuam em comunidades e bairros de Manaus.

“A Virada Sustentável Manaus é um movimento muito potente, que há 10 anos impulsiona transformações positivas em diversas áreas de Manaus. São milhares de vidas impactadas com as atividades do festival, estruturas comunitárias construídas e ‘a Manaus dos nossos sonhos’ torna-se um pouco mais palpável quando pensada de forma coletiva, e por diversos atores da cidade”, comenta Paula Carramaschi da Somos Benevolência, que é responsável pela produção do evento este ano.

Para mais informações, acompanhe as redes sociais da @viradasustentavelmanaus e @fasamazonia.

Programação

Dia 29/10

O quê? Abertura da Virada Sustentável Manaus 2024 com apresentação da Amazonas Band

Onde: Teatro Amazonas, Centro.

Horário: a partir das 20h

Quanto: gratuito (por ordem de chegada e limitado)

Dias 31/10 e 1º/11

O quê? Fórum da Virada Sustentável, com debates sobre “Os desafios e soluções em defesa das florestas, rios e sociobiodiversidade”

Onde: Fundação Amazônia Sustentável, rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez de Novembro

Horário: A partir das 15h

Quanto: gratuito

Dia 2/11

O quê? Programação da Virada no Centro de Manaus, com brincadeiras, oficinas, workshops, rodas de conversa e atividades culturais

Onde: Largo São Sebastião, Casa das Artes e Galeria do Largo

Horário: das 16h às 22h

Quanto: gratuito

O quê? Feira da FAS

Onde: Largo São Sebastião

Horário: a definir

Dia 3/11

O quê? Programação da Virada no Centro de Manaus e bairros, com brincadeiras, oficinas, workshops, rodas de conversa e atividades culturais e mutirão de limpeza

Onde: Largo São Sebastião, Casa das Artes, Galeria do Largo, Monte das Oliveiras, Redenção, Parque das Tribos e Coroado

Horário: das 16h às 22h

Quanto: gratuito

O quê? Feira da FAS

Onde: Largo São Sebastião

Horário: a definir

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social existentes nas diferentes cidades.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Rio de Janeiro, Belém e outros.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Sua missão é contribuir para a conservação do bioma, para a melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia e valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade.

Com 16 anos de atuação, a instituição tem números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

