Espaços esportivos são entregues revitalizados nas zonas Norte e Leste de Manaus

As arenas Novo Israel e Areal Andrezão, além do Campo do Zumbi, passaram por obras realizadas pela UGPE

Três novos espaços esportivos totalmente revitalizados, em Manaus. Na Zona Norte, foram inaugurados a Arena Novo Israel de Futevôlei, no bairro de mesmo nome, e o campo de futebol Arena Areal Andrezão, na Colônia Terra Nova. Também foi entregue o Campo do Zumbi, na Zona Leste.

Os serviços de revitalização dos espaços esportivos foram realizados pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, com investimentos que somam R$ 2.624.482,25.

Segundo o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, a revitalização dos espaços esportivos ajuda a promover a cidadania, principalmente para as crianças.

“Essas áreas esportivas trazem muitos benefícios para a população porque, além da questão da saúde física, faz com os jovens e crianças pratiquem, no contraturno escolar, uma atividade esportiva dentro de um projeto. Um trabalho muito importante, que traz, além da cidadania, sentimento de disciplina, hierarquia e trabalho em equipe para as crianças”, afirma ele.

O secretário de Estado do Deporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira, destacou o trabalho integrado de governo para a promoção de atividades esportivas nos bairros.

“É uma visão exclusiva do governador Wilson Lima, no qual ele promove a revitalização dos espaços com a UGPE e entrega para a comunidade e para a Sedel empregar seus projetos socioesportivos. Aqui, funciona uma base do projeto Mais Futevôlei nos Bairros, que é o maior projeto desse esporte no Brasil”, disse o secretário, referindo-se à Arena Novo Israel.

O estudante João Rikelme dos Santos, de 18 anos, que tem o sonho de virar atleta, gostou muito da reforma da Arena Novo Israel onde pratica futevôlei com os colegas de bairro.

“Quando a gente começou aqui, há cinco anos, era só barro, não tinha nem areia. Com essa reforma melhorou muito, ficou excelente, e com a nova iluminação vamos poder praticar futevôlei até a noite. Daqui pra frente, vamos em busca de virar atleta”, afirmou.

O espaço de 450 metros quadrados, ganhou banheiros e foi feita a instalação de forro, de revestimentos cerâmicos e de cobertura, substituição do alambrado do campo, aterramento com areia e pintura geral. Os investimentos foram de R$ 610.614,83.

O Campo do Zumbi, que tem 1.350 metros quadrados, recebeu investimentos de R$ 880.487,26. Na Arena Areal Andrezão, de 1.643 metros quadrados, foram investidos R$ 1.133.380,16, na revitalização dos banheiros, incluindo instalação de forro, revestimentos cerâmicos, troca das louças sanitárias, substituição do alambrado e do gradil dos campos, restauração da alvenaria, aterramento com areia, pintura geral, abrangendo o alambrado, as grades, traves e a construção de calçada.

A coordenadora do projeto Funcional Terra Nova, Ariana Taveira, 39, que desenvolve a atividade há mais de cinco no Campo Areal Andrezão, com cerca de 200 moradores, ficou muito feliz com a reforma do complexo esportivo.

“Eu fico até emocionada porque já é uma luta de anos. Eu agradeço muito ao Governo do Estado que atendeu a nossa solicitação”, disse.

Desde 2021, o Governo do Amazonas já construiu e revitalizou, no total, 23 espaços esportivos na capital e interior do Estado. As obras são executadas pela UGPE e Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

*Com informações da assessoria

