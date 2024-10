Manaus pode eleger a primeira vereadora negra ligada aos movimentos de negritude

Oriunda de movimentos sociais, de negritude e com compromisso político na defesa dos interesses não só da população negra, mas também da comunidade LGBTIAP+ e das mulheres, Michelle Andrews (PCdoB) é uma das grandes apostas da Federação Brasil da Esperança, em Manaus.

Mulher negra e periférica, com uma longa trajetória de luta nos movimentos sociais e de negritude, a produtora cultural Michelle Andrews está disputando o pleito eleitoral de 2024.

A sua narrativa é de que é preciso ter coragem para “Movimentar Manaus”, o nome do coletivo social e político que está atuando nas mobilizações para eleger a primeira vereadora negra realmente engajada nos movimentos de negritude da cidade.

Entre os coletivos que a apoiam, estão a União da Juventude Socialistas (UJS-AM), a União de Negras e Negros pela Igualdade (Unegro-AM), além de 65 lideranças comunitárias que atuam nos bairros periféricos da cidade, artistas e produtores culturais.

“A minha forma de fazer política é esperançar”, diz Michelle, que adotou a coletividade em sua caminhada política, dando voz aos comunitários e artistas de seu território.

“Não irei sozinha ocupar os espaços da política institucional. Levarei ao meu lado a coletividade, as comunidades, a classe cultural, a negritude, as mulheres e as crianças. A nossa política é feita de forma coletiva, com afeto e com o pé na porta para cobrar o que temos direito”, afirma a candidata.

No seu histórico político, Michelle já participou de eleições na cidade com resultados expressivos. Em 2020, ela e mais quatro mulheres se reuniram para disputar o pleito com a “Bancada Coletiva”, o primeiro projeto coletivo político de mulheres do Amazonas, que rendeu mais de 7 mil votos.

Já em 2022, Michelle integrou a “Bancada das Manas”, que alcançou a marca de 11 mil votos, sendo as mulheres mais votadas da Federação Brasil da Esperança.

Em 2020 não foi eleita, pois o partido não atingiu quociente eleitoral. Em 2022 já nos quadros do PCdoB encontra-se como suplente a cadeira de Deputada Estadual do Amazonas na legislatura 2022/2026.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱