VÍDEO: carro pega fogo em estacionamento de frigorífico em Manaus

Imagens mostram a parte do motor do veículo pegando fogo

Um carro pegou fogo, neste domingo (6), ao lado do Frigorífico Amazonas, na avenida Tancredo Neves, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) deslocou três viaturas para o local e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido.

O incidente foi registrado por pessoas que estavam passando pelo local. As imagens mostram a parte do motor do carro modelo Fiat Toro pegando fogo no estacionamento da unidade. Em nota, o CBMAM disse que impediu a propagação para o estabelecimento e para outros veículos estacionados no local.

Até o momento, não há informações sobre a causa do incêndio.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱