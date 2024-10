Eleições municipais: Cerca de 3,8 mil policiais militares reforçam o policiamento no Estado

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) conta com cerca de 3.800 policiais militares empregados no reforço do policiamento em Manaus e em 45 cidades do interior, neste domingo (6).

Efetivo é para garantir a segurança e tranquilidade da população amazonense durante o pleito municipal.

Deste total, 2 mil policiais militares estão na capital. O efetivo está distribuído em 150 viaturas, policiamento a pé e guarda das urnas nos colégios eleitorais.

No interior, 1.800 PMs foram movimentados para as ações, que fazem parte de um esforço coordenado para assegurar que o processo eleitoral ocorra de forma tranquila e sem incidentes.

Segundo o subcomandante-geral da PMAM, coronel PM Thiago Balbi, coordenador geral do policiamento eleitoral da corporação, as equipes policiais estão a postos desde às 6h da manhã.

“Desde ontem montamos guarda das urnas nas escolas e permanecemos hoje patrulhando nas ruas e nos locais de votação de maior movimentação”, explicou.

O subcomandante-geral também explicou que nas cidades do interior que não receberam efetivo da corporação, irão contar com o policiamento ordinário do município e equipes das Forças Armadas.

“Existe uma divisão, em que 70% dos locais de votação do interior do Estado ficaram a cargo da Polícia Militar e os demais 30% a cargo das Forças Armadas. Já aqui na capital, 60% dos locais de votação ficam a cargo das Forças Armadas e 40% ficam com a Polícia Militar”, explicou.

*Com informações da assessoria

