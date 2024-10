UFC 307: amazonenses José Aldo e Ketlen Vieira perdem em evento nos Estados Unidos

José Aldo e Ketlen Vieira, dois dos representantes do Amazonas no Ultimate Fighting Championship (UFC), perderam seus respectivos combates no evento de número 307 da organização, neste sábado (5), em Utah, nos Estados Unidos. Enquanto Aldo perdeu para Mario Bautista, Ketlen foi superada por Kayla Harrison.

O experiente Aldo teve bom desempenho, conseguiu bons golpes, mas não saiu do antijogo do estadunidense. O lutador da casa acabou vencendo por decisão dividida dos juízes, o que foi alvo de vaias por parte dos fãs, que não concordaram com a decisão. Agora, no peso-galo, Aldo tem uma vitória e uma derrota. O brasileiro havia vencido Jonathan Martinez, no UFC Rio, em maio.

Já Ketlen não conseguiu superar a ‘revelação’ Kayla Harrison. Campeã mundial e medalha de ouro no judô nas Olimpíadas de Londres, em 2012, e Rio de Janeiro, em 2016, a estadunidense superou a amazonense também pela decisão dos juízes. Esta foi a segunda derrota de Ketlen Vieira em dois combates em 2024.

Elogios

Logo após o fim do combate, ainda no octógono, Kayla agradeceu Ketlen e elogiou a postura da lutadora amazonense. No segundo round, a brasileira um acertou um golpe e chegou a deixar uma marca no rosto da rival.

“Eu tiro meu chapéu para a Ketlen, uma salva de palmas para ela, senhoras e senhores. Ela é durona, ela é a número dois (da categoria) por um motivo. Escute, eu vim para o UFC porque eu queria me desafiar, eu não vim aqui pelo dinheiro, eu vim aqui porque eu quero ser a melhor do mundo, e aqui é onde as melhores mulheres do mundo estão. Essa é a primeira vez que eu sangrei em um octógono, então muito obrigada, Ketlen, por tirar o melhor de mim”, disse Kayla.

Luta principal

Alex ‘Poatan’ Pereira segue imparável. Na luta principal do UFC 307, o brasileiro de 37 anos nocauteou o norte-americano Khalil Rountree Jr, no quarto round, e manteve o cinturão dos meio-pesados.

Não foi uma luta fácil para Poatan. Rountree Jr. dominou os dois primeiros rounds e impôs dificuldades ao paulista. Aos poucos, o brasileiro foi crescendo na luta e passou a dominá-la no fim do terceiro assalto. No quarto round, Poatan aplicou uma sequência de golpes e finalizou o combate.

