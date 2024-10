Redes sociais de Alberto Neto são suspensas por 24 horas

Alberto Neto teve as páginas no Facebook e Instagram suspensas após descumprir ordem judicial

Alberto Neto (PL) teve as páginas no Facebook e Instagram suspensas pela Justiça após descumprir ordem judicial que o proibia de responsabilizar o deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil) pelo aumento de impostos. Os dois são candidatos a prefeito de Manaus.

Nas suas redes sociais, o candidato do PL diz que Cidade é o principal responsável pelo aumento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Amazonas.

A decisão, publicada na sexta-feira (4), pela suspensão é do juiz eleitoral Roberto Santos Taketomi, da 32ª Zona Eleitoral do Amazonas, a pedido da coligação do candidato do União Brasil.

Conforme decisão, as páginas devem ficar suspensas por 24 horas. Segundo Taketomi “é competência da Justiça Eleitoral preservar o processo eleitoral brasileiro, bem como defender o Estado Democrático de Direito, e manter a isonomia entre os candidatos”.

“Como comprovado pelo representante, o representado continua descumprindo as decisões proferidas pelo Juízo de Fiscalização da Propaganda. Por conseguinte, não há como se manter manifestações de candidatos em total descumprimento às decisões judiciais, fora dos parâmetros democráticos e visando desequilibrar o processo eleitoral”, diz decisão.

Mesmo após ter redes sociais derrubadas, Alberto Neto se manifestou por meio do Instagram da sua vice-prefeita na chapa pela Prefeitura de Manaus, professora Maria do Carmo Seffair (Novo).

“Estamos recorrendo dessa ação, tenho certeza que a Justiça será feita. Logo minhas redes sociais estarão de volta”, afirma o candidato em vídeo.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱