Embarcação naufraga com eleitores no Vale do Javari, em Atalaia do Norte

Cerca de 23 pessoas, que se deslocavam para exercer o direito ao voto na comunidade do Estirão do Equador, em Atalaia do Norte (distante 1.136 quilômetros de Manaus), naufragaram no rio Javari. Militares do 4º Pelotão Especial de Fronteira realizaram o resgate do grupo, na madrugada deste domingo (6).

A ação transportou os náufragos até a Base do Pelotão. Os resgatados receberam toda atenção médica pela equipe militar de saúde do Pelotão, antes de retornarem aos seus lares.

A rápida ação destaca a importância e a prontidão dos militares na região, marcando presença do Estado no Vale do Javari, em condições de manter a vigilância e soberania, além de colaborar no combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais em áreas isoladas da Amazônia Ocidental.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱