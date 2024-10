David Almeida e Capitão Alberto Neto disputarão segundo turno em Manaus

Os manauaras devem retornar às urnas no dia 27 de outubro, para decidir entre David Almeida por mais quatro anos ou a nova gestão de Alberto Neto

O atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e o Capitão Alberto Neto (PL) irão disputar o segundo turno das Eleições 2024.

Com o resultado das urnas, neste domingo (6), os manauaras devem retornar às urnas no dia 27 de outubro para decidir entre David Almeida, por mais quatro anos, ou a nova gestão de Capitão Alberto Neto para a prefeitura de Manaus.

Almeida concorre com apoio das duas principais lideranças nacionais do Amazonas, os senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD). Já Alberto Neto tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com 100% das urnas apuradas, David Almeida tem 32,16% dos votos válidos, enquanto o candidato do PL tem 24,94%.

