Sargento Salazar: o vereador mais votado de Manaus nas Eleições de 2024

O vereador Alexandre da Silva Salazar, conhecido como Sargento Salazar, do Partido Liberal (PL), foi o vereador mais votado para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) nas Eleições de 2024.

Com 100% das urnas apuradas, Sargento Salazar tem 22,5 mil votos válidos. Ele tem 41 anos e possui formação ensino médio completo e foi membro da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Com apoio de figuras importantes da direita, como o Capitão Alberto Neto (PL), Salazar conquistou o eleitorado manauara, onde a sua maioria se identifica com a corrente ideológica de direita, conforme levantamento de 2023 da Perspectiva – Mercado e Opinião.

Em Manaus, Salazar ganhou notoriedade por compartilhar a rotina nas redes sociais. Nos vídeos, ele faz abordagens envolvendo situações de crime, além de exaltar a violência.

@sargentosalazaroficiall Hoje peguei minha carabina 9 milímetros, e agora é so treinar para nao errar o alvo! ♬ som original – SALAZAR

Na eleição de 2022, o candidato concorreu ao cargo de deputado estadual de Amazonas pelo Partido de Mobilização Nacional (PMN), mas não conseguiu se eleger.

Figura contraditória

Conhecido por incentivar a violência, o policial usava a seguinte frase de campanha: “Acostumado a derrubar malandro na bala”. A frase foi divulgada na TV durante o período eleitoral.

Na Justiça, Salazar responde a oito processos no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM). Esses processos seguem em segredo de Justiça nas varas de inquéritos policiais e militar.

Processos que Salazar responde no TJAM (Reprodução)



