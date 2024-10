David Almeida agradece apoio e mira segundo turno: “Vamos partir para novas estratégias”

O atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), discursou em seu comitê após a confirmação do segundo turno para a prefeitura da capital amazonense. O concorrente será o candidato Alberto Neto (PL), que teve 24,95% dos votos válidos com 99,95% das urnas apuradas. O atual chefe do Executivo municipal alcançou 32,15% dos eleitores e agradeceu os apoiadores.

“Gratidão, primeiramente, a Deus. Gratidão a todos os militantes, coordenadores, candidatos, vereadores reeleitos, não eleitos, todos foram fundamentais. A cidade onde eu nasci, onde estamos trabalhando, tem melhorado, tem avançado. Agora, a eleição muda”, disse David Almeida, que tenta a reeleição.

Para o atual prefeito de Manaus, a disputa com Alberto Neto, no segundo turno, não é uma surpresa. De acordo com o chefe do Executivo municipal, o crescimento do candidato do PL, que é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, já era esperado.

“Nenhum instituto (de pesquisa) conseguiu extrair (o crescimento de Alberto Neto), mas nós já tínhamos visto, desde segunda-feira, o conhecimento do candidato Alberto. O Bolsonaro tem uma força muito grande na cidade de Manaus, é inegável. Ainda assim, estamos no segundo e agora zera. Vamos partir para novas estratégias”, completou David Almeida.

