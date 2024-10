Wilker Barreto agradece o apoio de eleitores após derrota na eleição para prefeito

O candidato Wilker Barreto (Mobiliza) foi derrotado no primeiro turno para prefeito de Manaus, alcançando 0,66% dos votos válidos, ficando em sexta posição. Após derrota, ele agradeceu os eleitores.

Ele avaliou o pleito municipal de 2024 como uma “campanha de superação”, destacando a coragem de enfrentar o desafio de ser oposição e fazer uma campanha independente.

O candidato acompanhou a apuração dos votos do primeiro turno das Eleições Municipais na sede do Partido Mobiliza, juntamente com sua equipe, candidatos a vereadores e familiares.

Após o término da contagem dos votos, o prefeiturável agradeceu o apoio de eleitores, amigos e imprensa neste pleito.

Sobre o segundo turno, Wilker Barreto informou que ainda irá analisar se vai apoiar ou não um dos candidatos que seguem na disputa.

