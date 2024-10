Homem é preso por colocar fogo em prédio residencial na Zona Sul de Manaus

Um homem não identificado, foi preso na manhã desta segunda-feira (7) suspeito de atear fogo em um apartamento no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus. Ele sofreu queimaduras e foi levado por policiais militares para um pronto-socorro da capital. O suspeito estava embriagado no momento do incidente, mas ainda não há informações sobre a motivação ou como o fogo foi iniciado.

Moradores do prédio, que testemunharam o ocorrido, acionaram a polícia e conseguiram conter o suspeito até a chegada das autoridades. Ele foi socorrido pela equipe policial e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. João Lúcio Pereira Machado, localizado na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para atender à ocorrência, enviando três viaturas ao local. O prédio foi completamente evacuado, e os moradores foram resgatados sem ferimentos. Após o combate ao incêndio, foi realizada uma vistoria na edificação. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que, assim que o suspeito receber alta médica, ele será apresentado na 1ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

