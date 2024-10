Nova eleição se ‘desenha’ na disputa pelo segundo turno para Prefeitura de Manaus 

Com o resultado das urnas, uma nova eleição se “desenha” pelo segundo turno para Prefeitura de Manaus, com início nesta segunda-feira (7).

Os manauaras devem retornar às urnas no dia 27 de outubro para decidir entre David Almeida, por mais quatro anos, ou a nova gestão de Capitão Alberto Neto para a Prefeitura de Manaus.

O cientista político, Carlos Santiago, explica que nessa nova fase das eleições os dois candidatos irão recorrer ao apoio não apenas dos candidatos, que não foram ao segundo turno, mas também dos eleitores indecisos.

“Na reta final da campanha, o Instituto Quest fez uma pesquisa e já colocava o capitão Alberto Neto com o provável adversário do candidato David Almeida no segundo turno. Agora os dois candidatos vão buscar apoios não só dos que não foram ao segundo turno, mas também daqueles eleitores que não foram votar.”

Em 2024, o número de abstenções foi maior do que o de 2020, em plena pandemia, e as narrativas já são bem conhecidas para o enfrentamento no segundo turno.

Mais de 280 mil eleitores não votaram no 1º turno das eleições municipais em Manaus, que corresponde a 19,37% do total do eleitorado, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao final do pleito deste domingo (6).

Até então, o título de menor índice de abstenção no 1º turno pertencia a Manaus, que em 2020, durante a pandemia da Covid-19, registrou 242 mil eleitores que não votaram, representando 18,23% de abstenção.

Comparando o primeiro turno de 2020 com o de 2024, houve um aumento de 15% no número de abstenções entre os eleitores.

“Alberto Neto vai carimbar que é preciso fazer um choque de gestão priorizando a segurança pública para combater a marginalidade. Por outro lado, David Almeida vai buscar ainda mais apoio da comunidade evangélica e vai também colocar a campanha não na paralisação entre esquerda e direita, mas no sentido de uma campanha propositiva. Agora ambos devem participar dos debates. Nos debates que aconteceram nas televisões David Almeida não compareceram, mas isso vai ficar difícil agora no segundo turno”, explica.

Com 100% das urnas apuradas, David Almeida obteve 32,16% dos votos, totalizando 354.596, enquanto Capitão Alberto Neto alcançou 24,94%, com 275.063 votos.

O professor e analista político, Helso Ribeiro, explicou que a partir de segunda-feira (7), uma nova eleição já será configurada e os candidatos perdedores, já serão cobiçados.

“Segunda-feira acabou e será uma nova eleição e se sentar para conversar. Então acredito que até por manter uma certa lógica, alguns vão fechar apoios e outros vão se retirar e ficar ali neutros”.

“O segundo turno é uma nova eleição, vai ter vinte dias para essa nova eleição, muitos arranhões frutos de uma campanha acirrada no primeiro turno, mas os perdedores serão cobiçados. Não tenho a menor dúvida. É assim que sempre se deu e a política se faz dessa forma também”, completou o Ribeiro.

Em Manaus, 63.253 eleitores votaram nulo ou branco para prefeito no primeiro turno, foram 35.066 votos nulos e 28.187 em branco.

Após o resultado do primeiro turno, o candidato David Almeida se reuniu com seus apoiadores no comitê central da campanha, localizado na Zona Centro-Sul. A comemoração contou com a presença do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, e do candidato a vice-prefeito na chapa de Almeida, Renato Júnior.

“Segundo turno é outra eleição, vamos trabalhar no campo das ideias, das propostas e das opiniões e soluções para a cidade de Manaus. Saúdo a todos os concorrentes, todos os candidatos que participaram desse pleito. Agora ficam dois candidatos e a gente vai agora discutir isso, ideias, propostas e soluções para a cidade de Manaus. Valeu pessoal!”, disse.

David que venceu em 10 das 13 zonas eleitorais de Manaus no primeiro turno das eleições municipais de 2024, conta com apoio também dos senadores Eduardo Braga (MDB) e Omar Aziz (PSD), em sua campanha.

Alberto Neto também se reuniu, na noite de domingo (6), com seus apoiadores no comitê central da campanha, localizado na Zona Oeste. A celebração contou com a presença da candidata a vice-prefeita, Maria do Carmo Seffair, do Novo.

“Cada um que carregou a nossa bandeira, as meninas que passavam energia para a gente todos os dias, vocês fazem parte dessa vitória. A vitória não é do Capitão Alberto Neto e da professora Maria do Carmo, que está aqui à frente. A vitória é de todos nós. Ninguém chega em canto nenhum sozinho. E aí que vocês vão entender que é o nosso time, o time que vai governar essa cidade”, disse o candidato.

Em sua campanha, Alberto Neto reforçou ser o ‘candidato da direita’ com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de políticos da direita brasileira como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que também veio a Manaus apoiar o candidato.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱