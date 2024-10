Frentista é morto a tiros ao impedir que homem use banheiro feminino

Frentista e um homem começaram a discutir após ele recusar a entrada do homem no banheiro feminino

Um frentista de um posto de combustíveis foi morto a tiros por impedir que um homem usasse o banheiro feminino, no domingo (6), em Porto Alegre.

O homem, acompanhado de uma mulher, discutiu com o frentista e, em seguida, sacou uma arma e disparou contra o funcionário. De acordo com as autoridades, o homem e a mulher foram ao estabelecimento para usar o banheiro.

O frentista não autorizou a entrada do homem no banheiro feminino, acompanhado da mulher, o que levou à discussão entre eles. A Polícia Civil está investigando o caso. As informações são do G1.

*Com informações do Metrópoles

