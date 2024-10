Prefeito de Orlando declara estado de emergência pela chegada do furacão Milton

Tormenta se intensificou para uma categoria 5 sobre o Golfo do México, que atingiu temperaturas recordes

O prefeito de Orlando, Buddy Dyer, declarou estado de emergência nesta segunda-feira (7) em antecipação à chegada do furacão Milton na Flórida.

“O Centro de Operações de Emergência da cidade passará para uma Ativação de Nível 2 amanhã, terça-feira, 8 de outubro, às 10h (no horário local) e espera passar para uma Ativação Completa de Nível 1 na quarta-feira, 9 de outubro, às 12h”, afirmou em um comunicado de seu gabinete, após uma entrevista coletiva.

A cidade também está oferecendo sacos de areia — até 10 por domicílio — no Camping World Stadium nesta segunda e terça-feira, acrescentou o comunicado.

Orlando é a sede de Orange County, um dos muitos condados sob ordem de uma declaração de emergência do governador da Flórida, Ron DeSantis.

As autoridades em Tampa estão pedindo aos moradores que deixem a área rapidamente nesta segunda-feira (7), enquanto o furacão Milton se aproxima da costa da Flórida.

“Escutem, saiam o mais rápido que puderem. Não esperem”, disse a prefeita de Tampa, Jane Castor, em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira.

Castor disse que espera que os moradores sigam as ordens de retirada — durante o furacão Helene, muitos ficaram em casa e esperaram para ligar para o 911 até que a tempestade os prendesse, disse ela.

“Este será um evento como nenhum outro”, disse Castor. “Helene foi principalmente um evento aquático para nós. Isso será vento, água, tempestade, chuva, o que você quiser. Vai trazer tudo para a nossa comunidade.”

O chefe de polícia de Tampa, Lee Bercaw, juntou-se ao apelo da prefeito aos moradores, observando que os primeiros socorristas podem não conseguir alcançá-los.

“Se vocês ficarem em uma zona de retirada, não posso prometer que estarão seguros. E não posso prometer que vou enviar meus policiais e colocar suas vidas em risco durante o pico da tempestade. “Vocês devem se retirar agora”, disse Bercaw.

Intensificação rápida quase sem precedentes

O furacão Milton se intensificou rapidamente em um nível quase sem precedentes, chegando à categoria 5 devido ao recorde de calor do Golfo do México.

Espera-se que ele cresça em tamanho, o que significa que, embora possa diminuir de categoria, seus impactos perigosos serão espalhados por uma área muito maior.

A previsão é que a tormenta chegue à costa do Golfo da Flórida nesta quarta-feira (9). O olho do furacão pode chegar à costa em qualquer lugar de Cedar Key, ao norte, à Naples, ao sul, incluindo possivelmente as áreas de Tampa ou Ft. Myers.

Recentemente, o furacão Helene atingiu a costa do Golfo da Flórida como uma tempestade e chegou à região de Big Bend como furacão de categoria 4.

As autoridades estão pedindo aos moradores — ainda em recuperação pelos danos — que se retirem ou se preparem para outra tempestade com risco de morte.

