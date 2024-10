Equipes de salvamento são enviadas para atuar em acidente no Porto de Manacapuru

Guarnições do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Saúde estão no local

O Governo do Amazonas enviou reforço para o município de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus) após um deslizamento de terra no Porto da cidade, nesta segunda-feira (7). Equipes de resgate e salvamento foram deslocadas para o local, incluindo especialistas do Corpo de Bombeiros e agentes da Defesa Civil, além de servidores da saúde. Uma criança de 6 anos está desaparecida e nove pessoas tiveram ferimentos leves.

O chefe da Defesa Civil do Amazonas, coronel Francisco Máximo, explicou o trabalho feito no local logo após o acidente.

“A área foi totalmente isolada. O DNIT já está atuando porque é uma área federal. Inclusive tem algumas embarcações que vão ser desatreladas para tirar essa tensão da área e até lá prioridade total do governo do estado é encontrar essa criança” destacou o secretário de Defesa Civil do Estado, coronel Francisco Máximo, que enviou agentes para apoiar nas operações de salvamento e avaliação de riscos.

Ainda na tarde desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros realizou o mapeamento da área afetada e buscas pela criança desaparecida. O subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Menezes, enfatizou que uma força-tarefa composta por mergulhadores e especialistas em salvamento em estruturas colapsadas está no local para reforçar o trabalho.

“Nós deslocamos de imediato e quatro mergulhadores da capital já estão aqui, começaram as buscas e vamos ficar aqui, tentar achar essa criança o mais rápido possível” disse o subcomandante.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, também ressaltou a pronta resposta dada e a continuidade dos trabalhos. “Todos vieram de imediato para compreender primeiro o que estava acontecendo e pela manhã, nós retomamos os trabalhos”, disse.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) reforçou a infraestrutura hospitalar em Manaus para o atendimento de feridos e prestou apoio às vítimas no município. Equipes da Secretaria de Estado de Assistência Social também vão atuar prestando atendimento às famílias de possíveis desaparecidos.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱