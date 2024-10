VÍDEO: Micro-ônibus perde controle em ladeira e invade garagem em Manaus

O caso ocorreu na rua Q, na comunidade Santa Inês, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus

Na manhã desta terça-feira (8), um micro-ônibus de uma empresa de transporte e turismo perdeu o controle em uma ladeira e invadiu a garagem de uma residência na rua Q, na comunidade Santa Inês, no bairro Nova Vitória, Zona Leste de Manaus.

Uma moradora do local registrou o acidente. Segundo informações da comunidade, o motorista do micro-ônibus não conseguiu controlar o veículo ao fazer uma curva, colidindo com a garagem da casa.

Ninguém ficou ferido no acidente. Em um vídeo, a moradora destaca que a área é conhecida como a “ladeira da morte”, especialmente após um trágico acidente ocorrido três dias antes, quando uma mulher identificada como Silrey de Souza, 38 anos, foi esmagada por um caminhão.

O caminhão que causou a morte de Sirley ainda permanece no local. No dia 5 de outubro, enquanto se dirigia a um mercadinho, ela foi surpreendida pelo caminhão, que tombou sobre um comércio e um lava-jato. Sirley estava acompanhada da filha e conseguiu salvar a criança, impedindo que ela fosse esmagada. A casa que o micro-ônibus atingiu fica ao lado do mercadinho onde Sirley perdeu a vida.

