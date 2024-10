Bombeiros retomam buscas por menina e outros desaparecidos após porto desabar no AM

Na manhã desta terça-feira (8), as equipes de resgate reiniciaram as buscas pelos desaparecidos após um desmoronamento nas margens do Rio Solimões, em Manacapuru. Uma menina de seis anos, identificada como Letícia Correia de Queiroz, e outras três pessoas estão desaparecidas, enquanto nove ficaram feridas, com sete delas internadas no Hospital Regional Lázaro Reis.

As operações de resgate contam com mergulhadores e bombeiros de Manaus, concentrando-se na área do porto de Terra Preta, no município de Manacapuru. A casa de Letícia foi levada pelo deslizamento enquanto ela estava com dois irmãos mais velhos, que conseguiram se salvar.

Segundo informações da prefeitura de Manacapuru, além de Letícia, as outras pessoas desaparecidas são:

Bruno (idade e sobrenome não divulgados)

Jorge Facondi, 64 anos

Frank Lins Pinheiro de Souza, 37 anos

O DNIT, responsável pela fiscalização da estação hidroviária próxima ao acidente, sinalizou a área, alertando para que as pessoas mantenham distância. Além disso, uma equipe de técnicos está a caminho de Brasília para realizar uma análise geológica do terreno e avaliar o impacto na estrutura do porto. A Marinha também instaurará um inquérito para investigar as causas do acidente.

