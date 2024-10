Em nove anos, Amazonas reduziu em 61% o número de roubo a veículos

A queda faz referência ao segundo quadrimestre do ano

Com o uso de ferramentas tecnológicas e das agências de inteligência, associadas ao trabalho ostensivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e investigativo da Polícia Civil (PC-AM), o Amazonas alcançou, este ano, a maior redução de roubo de veículos dos últimos nove anos. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e mostram que a queda foi de 61%.

Entre as ferramentas tecnológicas, o secretário de Segurança, coronel Vinícius Almeida, destacou o empenho do Paredão. “O Paredão é uma ferramenta muito importante, não só para elucidação de crimes de veículos roubados. Para se ter uma ideia, o Amazonas registrava antes da chegada dessa ferramenta, mais de dois mil veículos roubados. Ano passado fechamos com pouco mais de mil e continua diminuindo”, destacou Almeida.

Números

Conforme os números do MJ, em 2015, o Amazonas chegou a registrar entre os meses janeiro e agosto, 1.595 crimes de roubo a veículos em todo o estado. Este ano, exatos nove anos depois, esses números caíram para 622 casos. A redução demonstra que as ações das Forças de Segurança evitaram, em comparação aos dois períodos, 976 roubos.

Os números de 2024, se comparado ao ano de 2017, quando o estado registrou o maior quantitativo de ocorrências durante o segundo quadrimestre, (3.358), essa redução chega a 82,5%.

Paredão

A partir de 2021, a partir da implantação do Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o Paredão, o Amazonas passou a registrar sucessivas reduções de roubos de veículos. De acordo com o delegado de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), Rodrigo Bahia, são notórios os resultados alcançados pelo Sistema de Segurança a partir do auxílio da ferramenta.

“Os números estão aí para mostrar, 61% de redução ao longo de 9 anos. Ano após ano vem caindo os números, o que é algo positivo para nós. Então, isso é satisfatório para a gente, mostrando que o nosso trabalho, ele rende frutos e nós estamos no caminho certo”, afirmou o delegado.

O Cerco Inteligente de Videomonitoramento, o Paredão, começou a operar com mais de 500 em toda a capital. Atualmente, é composto por cerca de 650 câmeras a partir das quais, ocorrências criminais que envolvam veículos podem ser acompanhadas quase que em tempo real. Todo o monitoramento é realizado a partir do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

O secretário da SSP-AM informou que o Paredão passou a ser uma ferramenta importante para auxiliar as Forças de Segurança. “O Paredão propicia que a Polícia Civil faça inquéritos muito mais bem produzidos, elaborados e robustos, mostrando para a Justiça quem verdadeiramente cometeu algum crime, seja de homicídio, latrocínio, tráfico de drogas. Tudo isso tem melhorado bastante a eficiência da polícia’”, conclui o secretário.

