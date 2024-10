Diddy: Cúmplices pagavam vítimas para evitar denúncias, diz advogado

Enquanto Sean Diddy Combs está preso, mais novidades do caso surgem na mídia. Desssa vez, o advogado Tony Buzbee, que trabalha no caso, afirmou que cúmplices do rapper faziam acordo com as vítimas para evitar uma denúncia pública sobre as festas.

Ao TMZ, o profissional relatou que alguns desses cúmplices seriam celebridades, que ofereciam dinheiro em troca do silêncio das vítimas, com medo de acusações. “Todo mundo está focado em quais outras celebridades estavam envolvidas, quem vai ser nomeado, quem vai ser exposto. Não espero que isso aconteça esta semana”, disse Buzbee.

O advogado ainda falou sobre os cúmplices de Diddy e mandou um recado. “Queremos ter certeza de que, se nomearmos pessoas além de Combs, faremos nossa lição de casa, porque isso criará uma tempestade de fogo. Se você estava lá na sala, participou, viu acontecer e não disse nada ou ajudou a encobrir, na minha opinião, você tem um problema”, completou.

Por fim, Buzbee relatou que cobrou celebridades envolvidas no escândalo. “Em todos os casos, especialmente em casos como esse… porque é do melhor interesse da vítima, tentamos resolver essas questões sem abrir um processo público e já fizemos isso com alguns indivíduos, muitos dos quais você já ouviu falar”, encerrou.

