Câmara Municipal de Manaus mais conservadora em 2025

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) será mais conservadora em 2025 e a capital caminha para se tornar primeira do Brasil a ter 100% de seu parlamento tomado por representantes de igrejas evangélicas.

Após a baixa renovação na Casa, com 13 novos vereadores eleitos, cerca de 32%. Manaus já tem mais da metade do legislativo ligada às igrejas.

Dos 41 vereadores, 28 se reelegeram e a representatividade feminina na CMM também caiu nas eleições de 2024, com apenas três mulheres eleitas como vereadoras, uma a menos do que em 2020, quando quatro candidatas conquistaram uma vaga.

As vereadoras eleitas são Thaysa Lippy (PRD), Professora Jacqueline (União Brasil) e Yomara Lins (Podemos), todas buscando reeleição.

VEREADORES ELEITOS EM MANAUS – ELEIÇÕES 2024

CANDIDATO (A) PARTIDO VOTOS Sargento Salazar PL 22.594 Zé Ricardo PT 17.395 Thaysa Lippy – reeleita PRD 16.116 Marco Castilhos União 14.621 Kennedy Marques Protetor – reeleito MDB 14.548 Eduardo Alfaia – reeleito Avante 13.281 Everton Assis – reeleito União 12.429 Rodrigo Guedes – reeleito PP 12.298 David Reis – reeleito Avante 11.285 Diego Afonso – reeleito União 10.753 Joelson Silva – reeleito Avante 10.237 Aldenor Lima União Brasil 9.744 Saimon Bessa União Brasil 9.625 Capitão Carpê – reeleito PL 9.583 João Carlos – reeleito Republicanos 9.499 Allan Campêlo – reeleito Podemos 9.454 Dr. Eduardo Assis – reeleito Avante 9.197 Gilmar Nascimento – reeleito Avante 8.847 Dione Carvalho – reeleito Agir 8.823 Elan Alencar – reeleito DC 8.611 Ivo Neto – reeleito PMB 8.437 Jaildo Oliveira – reeleito PV 8.411 Rosivaldo Cordovil – reeleito PSDB 8.146 Eurico Tavares PSD 8.118 Professora Jacqueline – reeleita União Brasil 8.081 Yomara Lins – reeleita Podemos 8.006 Rosinaldo Bual – reeleito Agir 7.892 Jander Lobato – reeleito PSD 7.755 Roberto Sabino – reeleito Republicanos 7.579 João Paulo Janjão Agir 7.555 Professor Samuel – reeleito PSD 7.232 Coronel Rosses PL 7.169 Raiff Matos – reeleito PL 7.169 Raulzinho – reeleito MDB 7.001 Rodinei Ramos Avante 6.713 Marcelo Serafim – reeleito PSB 6.646 Mitoso – reeleito MDB 6.199 Rodrigo Sá PP 5.781 Pai Amado Avante 5.627 Paulo Tyrone PMB 4.670 Sérgio Baré PRD 3.466

Os partidos que mais conquistaram cadeiras na Câmara de Manaus foram o Avante e União, com 7 e 6 vereadores eleitos, respectivamente. Em terceiro lugar, o PL é o partido com mais cadeiras, com 4 vereadores eleitos.

Distribuição das vagas por partido

Avante: 7 cadeiras (17,07%)

7 cadeiras (17,07%) União Brasil: 6 cadeiras (14,63%)

6 cadeiras (14,63%) PL: 4 cadeiras (9,76%)

4 cadeiras (9,76%) Agir: 3 cadeiras (7,32%)

3 cadeiras (7,32%) MDB: 3 cadeiras (7,32%)

3 cadeiras (7,32%) PSD: 3 cadeiras (7,32%)

3 cadeiras (7,32%) PMB: 2 cadeiras (4,88%)

2 cadeiras (4,88%) Podemos: 2 cadeiras (4,88%)

2 cadeiras (4,88%) Republicanos: 2 cadeiras (4,88%)

2 cadeiras (4,88%) PP: 2 cadeiras (4,88%)

2 cadeiras (4,88%) PRD: 2 2 cadeiras (4,88%)

2 2 cadeiras (4,88%) DC: 1 vaga (2,44%)

1 vaga (2,44%) PSB: 1 vaga (2,44%)

1 vaga (2,44%) PV: 1 vaga (2,44%)

1 vaga (2,44%) PT: 1 vaga (2,44%)

1 vaga (2,44%) PSDB: 1 vaga (2,44%)

Dessa forma, esta eleição fica marcada como uma das mais baixas renovações dos últimos 12 anos.

Para o cientista político Elias Tavares, pós-graduado em comunicação e marketing político, é justamente os direitos das minorias, população LGBTQIAP+ e na liberdade religiosa um dos riscos do domínio evangélico na Câmara Municipal.

“Não é saudável para a democracia que um parlamento seja totalmente cooptado por uma única corrente política, seja de direita ou esquerda. A diversidade de pensamento é fundamental para a representação democrática”, afirma Tavares.

Bancada conservadora

Em 2020, na eleição municipal passada, o vereador mais votado da cidade, eleito com 13.880 votos, foi o pastor na Igreja Universal do Reino de Deus João Carlos, do Republicanos. Carlos é o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família e dos Valores Cristãos da Câmara. O segundo colocado também: Joelson Silva, hoje do Avante, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas.

Ambos os vereadores foram reeleitos em 2024, com mais de 9 mil votos. João Carlos foi reeleito com 9.499 votos e Joelson Silva com 10.237 votos.

“O número de eleitores é bastante importante das igrejas, em especial as neopentecostais que estão tutelando os ‘rebanhos’. E a depender dos processos eleitorais, podem contribuir de forma decisiva, não é sozinho que vão decidir, mas se eles carreiam 10, 12, 15% dos votos numa única candidatura”, disse o sociólogo Luiz Antônio Nascimento.

Em 2024 com o fortalecimento do bolsonarismo, o candidato mais votado foi o Sargento Salazar, do PL, policial militar e empresário tem 41 anos e conseguiu 22.594 votos com propostas voltadas para a área de segurança pública.

Sargento Salazar

Com apoio de figuras importantes da direita, como o Capitão Alberto Neto (PL), Salazar conquistou o eleitorado manauara, onde a sua maioria se identifica com a corrente ideológica de direita, conforme levantamento de 2023 da Perspectiva – Mercado e Opinião.

Em Manaus, Salazar ganhou notoriedade por compartilhar a rotina nas redes sociais. Nos vídeos, ele faz abordagens envolvendo situações de crime, além de exaltar a violência.

Os efeitos da Câmara conservadora e do conservadorismos já podem ser observados com a nova configuração da Casa em 2024, com a eleição de apenas novos candidatos homens e de se sua maioria da direita e foram vistos em manifestações de ataque a direito durante o antigo mandato.

Nas eleições de 2012, apenas três pastores se elegeram e formaram a bancada evangélica de Manaus, o que representava apenas 7% do total de vereadores. Já nas eleições 2020-2024, a mesma bancada já compõe 54% do legislativo municipal, contando com 22 vereadores de diferentes denominações.

Segundo levantamento feito em setembro, pelo Intercept Brasil e o Vocativo junto ao Sistema de Apoio ao Processo Legislativo no site da Câmara Municipal de Manaus, cerca de 17% dos vereadores possuem funções ativas em suas respectivas comunidades religiosas. E 21% deles atuam como pastores, cantores e/ou missionários.

Um vereador que se destaca negativamente com a pauta anti-LGBTQIAP+ é Raiff Matos, que foi reeleito em 2024, também do PL. Ele é recordista de propostas que atacam a dignidade desses grupos na casa, como, por exemplo, o projeto de Lei que proíbe a linguagem neutra nas escolas de Manaus.

O Amazonas é o Estado mais religioso do Brasil. Segundo o Censo 2022, são 485 templos religiosos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, são 19.134 templos religiosos, o que representa um templo para cada 68 domicílios.

Na capital Manaus, existem 7.865 igrejas e templos, mais do que o dobro da quantidade de escolas (1.743) hospitais e UBSs (1.056) somados.

