Alberto Neto anuncia primeiras alianças partidárias para o segundo turno

O candidato Capitão Alberto Neto, do Partido Liberal (PL) e sua vice Maria do Carmo (Novo) anunciaram em coletiva, nesta terça-feira (8), os partidos que irão se unir em apoio a sua disputa no segundo turno das eleições para a prefeitura de Manaus.

O primeiro apresentado como apoiador da candidatura de Alberto Neto foi o deputado Wilker Barreto (Mobiliza). Durante apresentação, Wilker Barreto disse que Manaus precisa caminhar de volta para os manauaras.

“Nesse momento não existe espaço para aqueles que não se importam com Manaus. A minha decisão de caminhar com Alberto Neto é em função do que já ocorre na capital, a cidade precisa respirar novos ares, devolver uma prefeitura que não pertence mais ao seu povo”, declarou Wilker.

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) e Alberto Neto se reuniram para discutir sobre uma aliança para o segundo turno. Ainda não existe uma definição, mas a tendência é que caminhem juntos. Na coletiva, o candidato do PL afirmou que estão dialogando com Mandel e uma possível futura parceira está sendo alinhada.

PT

Marcelo Ramos (PT) informou que ainda vai se reunir com a direção do Partido dos Trabalhadores e seus apoiadores para definir o apoio no segundo turno.

Ramos contou com o apoio de Lula e foi escolhido pelo próprio presidente para disputar as eleições municipais. “Eu jamais me omito. Mas ainda vou ouvir a direção do meu partido e os apoiadores para decidir se vou entrar na campanha do segundo turno”, afirmou o candidato.

Ramos também criticou os dois candidatos: “Dá para dizer que os dois são iguais.” “Lamento que o segundo turno seja formado por dois apoiadores de Bolsonaro”, disse o petista.

O vereador mais votado do PL, Sargento Salazar, também esteve presente durante a coletiva realizada em apoio a candidatura de Alberto Neto.

