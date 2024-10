Em Tefé, dois adolescentes são apreendidos por roubar sorveteria

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), em ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu, na segunda-feira (7), dois adolescentes, de 14 e 17 anos, por ato infracional análogo a roubo majorado.

O caso ocorreu no dia 24 de setembro deste ano, em um estabelecimento comercial na estrada do Aeroporto.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DEP de Tefé, o roubo foi registrado por câmeras de segurança. Na ocasião, os adolescentes estavam armados com uma arma de fogo caseira e levaram dinheiro da sorveteria.

“Na segunda-feira (7), o adolescente de 17 anos se entregou à polícia e iniciamos o interrogatório. Com as informações fornecidas sobre a possível localização do segundo infrator, os policiais militares se dirigiram ao local indicado e apreenderam o adolescente de 14 anos”, explicou a delegada.

Segundo a autoridade policial, durante a apreensão foram encontradas a arma de fogo e as roupas utilizadas pelos adolescentes no momento do assalto, e ambos confessaram a prática do crime. As investigações continuam para apurar a participação de um terceiro envolvido.

Procedimentos

Os adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado. Eles permanecerão à disposição do Juizado da Infância e da Juventude e do Ministério Público do Amazonas (MPAM).

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱