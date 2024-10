Prefeito de Goiânia exonera cerca de 2 mil funcionários após perder eleição

Depois do resultado das urnas, Rogério Cruz (Solidariedade) apareceu sorrindo nas redes sociais e disse que continuaria "transformando a vida do povo"

Após ficar em penúltimo lugar nas eleições municipais de 2024 e fracassar na tentativa de reeleição, o atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Solidariedade), decidiu exonerar cerca 2 mil funcionários públicos, nesta terça-feira (8).

Passaram para o segundo turno Fred Rodrigues (PL), com 31,14% dos votos (214.253), e Sandro Mabel (União), com 27,66% (190.278). Rogério foi votado apenas por 3,14% do eleitorado (21.616).

Na decisão, publicada no Diário Oficial do município, o prefeito não justificou as exonerações e apenas deixou nomes das pessoas dispensadas que atuavam em pastas e cargos de confiança do governo. A lista completa dos servidores dispensados começa na página 236, vai até a 319 e pode ser conferida aqui.

Antes da exoneração em massa, nessa segunda-feira (7), o prefeito fez uma publicação nas redes sociais sorridente, fazendo agradecimento às pessoas que participaram da campanha na tentativa de reeleição. Afirmou que continua trabalhando pela capital de Goiás até o fim do mandato.

“Até o dia 31 de dezembro, seguirei trabalhando por Goiânia e transformando a vida do nosso povo”, disse.

A prefeitura de Goiânia informou que as exonerações fazem parte de uma “reorganização da máquina pública nos últimos meses da atual gestão”.

Veja resposta na íntegra:

“A Prefeitura de Goiânia informa que as exonerações publicadas na Edição nº 8393, de 08 de outubro de 2024, fazem parte de uma reorganização da máquina pública nos últimos meses da atual gestão. A medida reflete o compromisso em garantir o cumprimento das metas fiscais e manter a saúde financeira do Município até o final do ano. A administração ressalta que eventuais nomeações poderão ser realizadas, caso sejam identificadas necessidades em áreas estratégicas”.

