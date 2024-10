Cinemas antigos de Manaus ganham destaque no Cine Carmen Miranda

O documentário como estilo cinematográfico vem desde os primórdios da sétima arte e o Cine Carmen Miranda prepara uma semana diversificada com películas que atrairão o espectador de Manaus.

Na quinta (10), o recente ‘Faye — Entre luzes e sombras’ (2024) abre a programação, às 17h30, é um olhar sobre a polêmica carreira da estrela americana Faye Dunaway.

Intitulada ‘Eu amo documentários’, a programação segue na sexta-feira (11) com dois títulos, começando com o francês ‘Noite e neblina’ (1955), de Alan Resnais, que comemora os dez anos da libertação dos campos de concentração, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945.

Na sequência, às 17h45, tem um dos filmes mais proibidos do mundo, ‘Faces da Morte’ (1978), que causa calafrios até hoje.

Encerrando, no sábado (12), tem o documentário amazonense ‘Sol, Magia e Pipoca’ (2021), de Rod Castro e Emerson Medina, compilação de uma websérie de 10 capítulos sobre o saudoso empresário de cinema Joaquim Marinho, com um debate entre público e realizadores ao término.

Faye Dunaway

O documentário ‘Faye – Entre luzes e sombras’ é um retrato da lenda de Hollywood, mais especificamente da Nova Hollywood, hoje com 83 anos, feito pelo realizador franco-americano Laurent Bouzereau, com a plena aprovação dela.

Aborda muito essa percepção da artista difícil ao longo da sua hora e meia. Nunca foge disso. Vemos o ícone Bette Davis no talk-show de Johnny Carson a afirmar que Dunaway era a pior pessoa em Hollywood.

Há neste trabalho o diagnóstico tardio de bipolaridade da atriz, as depressões, a entrega total ao trabalho e ao rigor com que faz tudo. Mas também, como questiona James Gray, que a dirigiu no ano 2000 em ‘Nas Teias da Corrupção’, será que se faria tanto alarido disso caso Dunaway fosse um homem?

Temas fortes

Na sexta (11), às 17h, tem dois documentários no Cine Carmen Miranda. O primeiro é de 1955, intitulado ‘Neblina e sombra’, de Alan Resnais sobre o Holocausto, filmagem dos locais abandonados de Auschwitz, enquanto reflete sobre a ascensão da ideologia nazista e as vidas angustiantes dos prisioneiros do campo usando imagens assustadoras de guerra.

Em seguida, às 17h45, tem o horripilante ‘Faces da Morte’, um dossiê da morte bem de perto, de todos os ângulos.

Uma sangrenta luta de cães, um jantar com cérebro de macaco, um homem ateando fogo no próprio corpo, uma visita a um quarto de autópsias, entre outras atrocidades mortais, é o resultado deste filme proibido em quase 50 países e que teve seis continuações.

Joaquim Marinho

Lançado em 2021, ‘Sol, Pipoca e Magia’ é uma websérie em dez capítulos que conta a trajetória do radialista, Joaquim Marinho que também foi secretário de turismo, jornalista, produtor cultural e dono de uma rede de salas de cinema no Centro de Manaus, a Empresas de Cinemas de Arte.

O documentário conta a história de vida de Joaquim Marinho e de como ele criou e manteve uma grande rede de cinemas de rua que movimentaram o Centro Histórico de Manaus, por mais de duas décadas, entre o final de 1970 e meados dos anos 2000.

Já adulto, na década de 70, Marinho se juntou ao amigo de adolescência, Antônio Gavinho, para montarem o seu primeiro cinema, o cine Chaplin.

A partir daí, outros vieram como Cine Oscarito, Cine Grande otelo, Cine Carmem Miranda, Cine Cantinflas e Cine Renato Aragão. Após a exibição, os realizadores Rod Castro e Emerson Medina comandarão uma roda de conversa sobre a obra.

Cinema gratuito

O Cine Carmen Miranda funciona na Rua do Congresso. nº 10, Praça do Congresso, Centro, e conta com apoio cultural da Lei Paulo Gustavo Amazonas, Conselho Estadual de Cultura do Amazonas (Conec), Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, por meio do Governo do Amazonas, Ministério da Cultura, Governo Federal, Alliance Française Manaus, Centro Cultural Hileia Amazônica e À LA CARTE, do Belas Artes Grupo. Também no local funciona o Bistrô da Carmen, com comidinhas, bebidas e pipocas.

*Com informações da assessoria

