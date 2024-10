Em Manaus, “Banana Frita” comemora três anos com DJ Clementaum como atração nacional

Para celebrar três anos movimentando a cena noturna independente de Manaus, o coletivo de música eletrônica e artes integradas Banana Frita escalou um time de peso para sua edição de aniversário.

Evento ocorre neste sábado (12), pela primeira vez na Quadra da Escola de Samba Aparecida. Entre os nomes que prometem fazer o público ferver está a DJ Clesmentaum, um dos destaques atuais do circuito de música eletrônica do país.

“Nós já acompanhávamos o trabalho da Clementaum e sempre a achamos uma artista incrível, carismática e com faixas muito boas”, conta o DJ e produtor cultural Robyn, um dos criadores da Banana Frita.

“Ela já conhecia o nosso rolê, e foi só uma questão do universo se alinhar e a oportunidade surgir. A energia da nossa pista combina muito com ela”.

Clementaum, que já trabalhou com grandes nomes como Pabllo Vittar, se junta a um line-up que conta com nove DJs ao total, misturando diferentes estilos e subgêneros da música eletrônica.

Entre as atrações estão LLLuaninha, Dreko, Koka e M4fel, DJs residentes da Banana Frita, e os convidados Pedrovisk, Kevim, Guillerrrmo e Jotap. A edição será marcada por apresentações conjuntas (B2Bs) entre os artistas.

“A Banana cria esses encontros propositalmente, e provoca essa colisão de diferentes estilos, técnicas e perspectivas. A ideia do line foi escolher peças-chave que marcaram a Banana Frita ao longo desses três anos, nomes que se destacaram e que entregaram propostas fora da curva. É um time muito bom, que gosta de arriscar”, ressalta Dreko, também DJ e cocriador da Banana Frita.

Esta é a décima quinta edição do evento, que surgiu em 2021, a partir de conversas entre os amigos Dreko e Robyn, e se firmou desde então como um movimento importante na cena alternativa e LGBTQIA+ da capital amazonense e um espaço de experimentações musicais e artísticas.

“Olhar para trás e ver essa trajetória ainda me surpreende em alguns momentos. A Banana possibilitou oportunidades de nos aproximarmos de pessoas e histórias que estavam prontas pra embarcar nessa experiência conjunta de redescoberta sonora, artística e de crescimento pessoal”, afirma Robyn.

“Nossa forma de pensar o evento amadureceu: a gente ansiava por fazer barulho e experimentar as coisas, e hoje esses sentimentos ainda continuam, mas de uma forma mais polida”.

Encontros artísticos e sensoriais

Além da música, como já é tradição, a Banana Frita também contará com três performances artísticas de nomes marcantes da cena ballroom de Manaus: Andira, Buiú e Uýra Sodoma, artista indígena que ganhou espaço no cenário nacional. Já os visuais da festa ficam por conta de Rafaela Kennedy, Da Cor do Barro, Sujarec, Estúdio E e Leozerafilm.

A Quadra da Aparecida foi escolhida como local da edição de três anos do evento por proporcionar uma estrutura de palco maior para as performances, com iluminação cênica, e oferecendo assim ao público um amplo espaço e uma experiência musical e visual completa.

“A expectativa é de ser o que sempre foi: uma grande catarse do começo ao fim. A Banana Frita se tornou um grande encontro de coletivos artísticos, da comunidade LGBTQIA+ e do público que gosta e frequenta simplesmente para ouvir e dançar boa música. É uma experiência sensorial que só existe na pista da Banana e que demonstra que arte, estética, diversidade, inclusão, cultura e economia criativa podem andar juntas”, destaca Leozera, um dos produtores do evento.

Clementaum

DJ e produtora musical paranaense, Clementaum é uma artista em ascensão que vem conquistando o Brasil e o mundo com uma das maiores presenças de palco e personalidades do circuito eletrônico underground.

A artista se tornou uma figurinha carimbada da Boiler Room depois de seu show no festival Primavera Sound Barcelona, onde representou o Brasil com seu molho latino, envolvendo ritmos como funk, techno e tribal.

Sua trajetória já rendeu parcerias com nomes como Pabllo Vittar, com quem colaborou no disco de remixes “AFTER”. Este ano, Clementaum também realizou sua primeira turnê na Europa, em oito países, passando por clubes importantes como Antídoto, MusicBox e Raum.

Banana Frita

A Banana Frita é um movimento independente de artes integradas de Manaus (AM), que, desde 2021, reúne artistas de música eletrônica, design, performance e outras vertentes e fomenta a cena experimental e LGBTQIA+ na capital amazonense.

O coletivo conta com os produtores culturais Dreko, Robyn e Leozera e os DJs residentes Dreko, LLLuaninha, Koka e M4fel. Ao longo de mais de dez edições, a festa também já contou com atrações importantes da cena nacional, como BADSISTA e DJ Ramemes.

