Seas oferece programação especial para os pequenos nos Centros de Convivência da Família

Baladinha kids, gincanas, oficina para confecção de lembranças, concurso de fantasias, além de torneio de futsal e campeonato de natação fazem parte da programação organizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), a partir desta quarta-feira (9), nos Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs) e do Idoso (Ceci), em comemoração ao Dia das Crianças, em 12 de outubro.

As atrações programadas são destinadas às crianças em situação de vulnerabilidade que frequentam os sete CECFs, administrados pela Seas, situados em várias zonas da capital amazonense. A programação acontece nos dias 9, 10 e 11 de outubro.

No CECF Magdalena Arce Daou, situado no Santo Antônio, zona oeste de Manaus, a celebração do Dia das Crianças vai acontecer nesta quarta-feira (9), o dia todo.

Pela parte da manhã, os técnicos do Projeto Mais Vida vão realizar brincadeiras lúdicas e lanche com as crianças do Futsal, na quadra esportiva, iniciando às 9h. À tarde, a partir das 14h, vai haver o ‘Fit Dance Kids’, oficinas artísticas, brincadeiras e jogos, assim como apresentação cultural, show aquarela, lanche e distribuição de brinquedos, no hall do centro.

O CECF André Araújo, situado no bairro da Raiz, zona centro-sul, vai propiciar uma tarde de brincadeiras com as crianças que frequentam o local, com direito a brincadeiras, guloseimas, lembranças e brindes, na quadra do centro, na quinta-feira (10), a partir das 14h.

Fotos: Jimmy Christian/Seas

Já no CECF Maria de Miranda Leão, situado no bairro Alvorada, zona oeste, a programação para a criançada inicia na quinta-feira (10), às 15h, com uma ‘Oficina de Asas de Borboletas’, como parte das atividades da Semana das Crianças, às 15h. Na sexta-feira (11/10), a programação inicia às 15h com ‘Um Dia de Princesa’ e oficina de pizza com as crianças.

A programação vai ser bem movimentada no CECF Padre Pedro Vignola, situado na Cidade Nova, na zona norte. Na quinta-feira (10), as crianças dos Grupos de Convivência ‘Raio de Sol’ e ‘Girassois’, ‘Juntos pelo TEA’ vão participar de um piquenique na área externa do centro, das 9h às 11h. Na parte da tarde, será realizado um Torneio de Futsal e Campeonato de Natação com as crianças que participam das duas modalidades esportivas, com direito à premiação, das 14h às 18h.

Na sexta-feira (11/10), a partir das 14h, será realizada uma festa para a criançada com premiação, baladinha kids, oficinas de pintura, brincadeiras e lanche, no Salão Central.

O Centro Estadual de Convivência da Família 31 de Março, situado no bairro Japiim, zona centro sul, realiza na próxima sexta-feira (11), uma gincana com caçada ao tesouro para a criançada do bairro, além de atividades recreativas, esportivas e culturais. A ação acontece na área de convivência do centro, das 14h às 16h.

Fotos: Jimmy Christian/Seas

O CECF Teonízia Lobo, situado no Mutirão, zona norte de Manaus, vai celebrar o Dia das Crianças na sexta-feira (11/10), com horários variados. Será realizada uma gincana com o objetivo de promover a diversão e entretenimento das crianças, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h. No final da tarde, haverá uma programação recreativa em comemoração à data, com lanche e atividades lúdicas, na Sala Multiuso.

Os idosos do Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), situado no bairro Aparecida, zona sul, também vão celebrar a data. Na quinta-feira (10/10), o grupo Mentes Ativas vai participar de uma oficina para confecção de lembranças para as crianças, às 15h.

Na sexta-feira (11/10) pela manhã, o Ceci realiza uma festa temática com atividade intergeracional em comemoração ao Dia das Crianças, com concurso de fantasias realizada pelo Projeto Mais Vida, com palhaços e personagens infantis, além de muitas brincadeiras, pintura, desenho, contação de história e diversão para garotada.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱