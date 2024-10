Segunda etapa do parque Gigantes da Floresta é entregue nesta quinta-feira

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã de segunda-feira (7), mais uma fiscalização aos trabalhos finais da segunda etapa do parque Gigantes da Floresta, localizado entre as zonas Norte e Leste da capital. De acordo com o prefeito, a entrega do novo espaço vai ocorrer na quinta-feira (10), na antevéspera do Dia das Crianças.

A segunda etapa do parque, que envolve área com esculturas de insetos, aves e orquídeas, recebe os últimos ajustes para estar à disposição da população, como mais um presente para Manaus.

“A segunda etapa já está praticamente pronta. Estamos na fase final, só de ajustes finos, acabamentos, para que a gente possa entregar na quinta-feira, dia 10, alusiva ao Dia das Crianças. Nós vamos dar este presente para a cidade, as crianças aqui da zona Leste, da zona Norte, serão contempladas com esta segunda etapa do parque Gigantes da Floresta”, anunciou o prefeito.

A expectativa é de que a segunda etapa do parque Gigantes da Floresta atraia ainda mais a população para aquela zona da capital amazonense. “Este parque, este espaço público é, hoje, o mais visitado de Manaus. Nós criamos, na nossa gestão, o espaço público mais visitado. Mais que a Ponta Negra, o Teatro Amazonas e o mirante Lúcia Almeida. Então, tenho certeza de que mais esta etapa sendo entregue nós vamos estar contribuindo para que mais pessoas possam frequentar”, comentou o chefe do Executivo municipal.

Espaço contemplativo

O cenário da segunda etapa do Gigantes da Floresta apresenta insetos, aves e um orquidário, além de flores e cogumelos, tendo uma característica mais contemplativa. Um gigante louva-a-deus se destaca entre sapos, formiga, abelha, centopeia e até uma aranha-caranguejeira, que se na vida real pode causar algum medo, no parque tem cores e detalhes que vão encantar de adultos a crianças.

O projeto arquitetônico leva assinatura do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). O piso dos gigantes será todo em grama sintética, tendo acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcDs), e depois da conclusão da infraestrutura será colocada a iluminação, com os postes em formato de flor.

Investimento

O parque Gigantes da Floresta tem recursos exclusivos da Prefeitura de Manaus, tendo sido construído onde antes havia apenas um terreno sem uso, sem árvores e sujeito a invasões do Programa de Recuperação Ambiental e Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu (Promindu). Ali, a prefeitura construiu o maior parque temático e cênico da região Norte, com área de 18.453 metros quadrados, que leva o público a fazer um mergulho na fauna e flora amazônicas, com mais de 80 animais esculpidos em dimensões gigantes, grandes, médias e pequenas, com um realismo fantástico.

