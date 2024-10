VÍDEO: corpo de homem é achado no Rio Solimões após desabamento de porto no AM

O Corpo de Bombeiros foi acionado e efetuou a retirada do corpo que será levado para perícia no Instituto Médico Legal

A Marinha do Brasil anunciou que a equipe de Busca e Salvamento da Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental localizou o corpo de Frank Lins Pinheiro de Souza, de 37 anos, no rio Solimões, próximo ao Porto da Terra Preta, em Manacapuru, após um desabamento na região nesta segunda-feira (7).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para remover o cadáver, que será encaminhado para perícia no Instituto Médico Legal. Após a retirada do corpo da água, uma sobrinha reconheceu Frank.

Nesta terça-feira (8), o Governo do Amazonas enviou reforços para Manacapuru, incluindo equipes de resgate e especialistas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e saúde. Uma criança de 6 anos está desaparecida e nove pessoas sofreram ferimentos leves.

O coronel Francisco Máximo, chefe da Defesa Civil do Amazonas, informou que a área foi isolada e o DNIT está atuando no local. “Estamos priorizando a busca pela criança”, afirmou. O Corpo de Bombeiros já mapeou a área afetada e iniciou as buscas.

O subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Menezes, destacou a presença de mergulhadores e especialistas para reforçar as operações. “Estamos aqui para encontrar a criança o mais rápido possível”, disse.

O secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, enfatizou a pronta resposta das equipes e a continuidade dos trabalhos. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) também reforçou a infraestrutura hospitalar em Manaus para atender os feridos, enquanto a Secretaria de Assistência Social dará suporte às famílias de possíveis desaparecidos.

