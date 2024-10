Furacão Milton se aproxima da Flórida com potência máxima

A previsão é que o furacão atinja a região de Tampa Bay, no norte do estado, na noite desta quarta ou madrugada de quinta

Mais de um milhão de pessoas estão sob ordem de evacuação na Flórida devido à chegada do furacão Milton, um dos mais potentes já registrados. A previsão é que o furacão atinja a região de Tampa Bay, no norte do estado, na noite desta quarta ou madrugada de quinta.

Na medição do começo desta manhã, Milton era classificado como um furacão de categoria 5, o mais alto da escala, com ventos de quase 300 km/h. Ele deve perder força, mas ainda assim chegar ao continente como um furacão de categoria 4, o que é raro.

Ontem, o presidente Biden disse aos moradores das áreas no caminho da tempestade que a evacuação é uma “questão de vida ou morte”.

*Com informações Uol

