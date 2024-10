Anatel notifica operadoras para começar a liberar o X no Brasil

De acordo com a Anatel, cabe a cada uma das prestadoras tomar as providências técnicas necessárias para implementar a ordem judicial

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou a notificar, nesta quarta-feira (9), as prestadores de serviços de telecomunicações no Brasil para que comecem a liberar o acesso ao X após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a agência, “caberá a cada uma das prestadoras tomar as providências técnicas necessárias para implementar essa ordem judicial”. Com isso, o tempo para a execução do desbloqueio dependerá das medidas empregadas por cada operadora.

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, no início da noite dessa terça-feira (8/10), a retomada da rede social no país, após o cumprimento de ordens judicias. O X estava bloqueado desde o dia 30 de agosto deste ano.

A decisão de suspensão foi dada, à época, por causa da ausência de representante legal da plataforma no Brasil e, também, da falta de pagamento de multas aplicadas pela Justiça brasileira.

Após o restabelecimento da representação legal, a indicação de novos advogados no país e o depósito de R$ 28,6 milhões em multas, o ministro Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio da rede social.

Aval da PGR

A decisão de bloqueio do X, dada pelo ministro em agosto, foi referendada pela 1ª Turma do STF. Assim que a plataforma cumpriu as condições expressas por ele, Moraes encaminhou o caso à Procuradoria Geral da República (PGR) e a instituição deu aval para o desbloqueio.

“Decreto o término da suspensão, autorizo o imediato retorno das atividades do X Brasil internet Ltda. em território nacional e determino à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) que adote as providências necessárias para efetivação da medida, comunicando-se esta Suprema Corte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas”, escreveu o ministro na decisão. *Com informações Metropoles

