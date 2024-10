Alberto Neto tenta polarizar eleição, enquanto David busca conquistar eleitorado com propostas

Os candidatos que disputam a vaga para prefeito de Manaus apostam em diferentes estratégias para vencer a disputa nas eleições municipais 2024.

Capitão Alberto Neto (PL) saiu na frente e, logo no início dessa semana, já articulou a divulgação de seus aliados políticos nessa disputa pela prefeitura, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) e o deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza).

O candidato a reeleição, David Almeida (Avante), optou por divulgar seus feitos pela cidade, como as várias iniciativas foram implementadas para melhorar os serviços públicos em Manaus.

Para o professor e analista político, Carlos Santiago, os eleitores que optaram por não votar em nenhum dos dois candidatos nesse primeiro turno, já tem o seu voto definido no segundo, mas que esse é o momento dos candidatos articularem estratégias para um novo embate.

“O segundo turno é um período muito curto, uma parcela significativa do eleitorado, que não votou em Alberto Neto e nem no prefeito David Almeida no primeiro turno, certamente já escolheu quem vai votar para perfeito no segundo turno. Mas é preciso de estratégias e de narrativas para esse novo embate. Então ambos estão buscando a melhor estratégia para vencer as eleições”, diz.

Nesta quarta-feira (9), o deputado federal Mandel anunciou seu apoio ao candidato Capitão Alberto Neto (PL) para o segundo turno das eleições municipais, marcado para o dia 27 de outubro.

Com 19,10% dos votos no primeiro turno, Amom Mandel, que ficou em terceiro lugar na disputa, oferece um apoio estratégico a Alberto Neto, que já recebeu mais de 210 mil votos. Essa colaboração é vista como essencial para aumentar as chances de vitória no segundo turno.

O deputado estadual Wilker Barreto, que obteve o sexto lugar no primeiro turno das eleições em Manaus, também declarou seu apoio ao candidato Alberto Neto para o segundo turno. O anúncio ocorreu na terça-feira (8).

“Alberto Neto saiu à frente e já conseguiu o apoio de dois candidatos, que não foram ao segundo turno. Amom Mandel é hoje uma expressão política importante, que vai endossar o seu discurso, buscando nacionalizar a disputa, entre esquerda e direita, Bolsonaro e Lula, porque acha que Manaus é simpática e muito ao Bolsonaro”, explica Carlos Santiago sobre a aliança entre Amom e Alberto Neto.

Direita e esquerda

Alberto Neto busca polarizar a eleição de segundo turno, colocando a combate como se fosse uma disputa entre direita e esquerda, enquanto David visa discutir sobre propostas.

“David Almeida quer fugir desse embate, dessa dicotomia, entre direita e esquerda, Lula e Bolsonaro. David prefere apostas em propostas e realizações, como uma forma de melhorar o seu desempenho e vencer o segundo turno. Então tanto a postura do David no segundo turno, quanto a do Alberto Neto fazem parte de estratégias, no sentido de conquistar eleitores que não votaram neles no primeiro turno com narrativas convincentes”, disse o cientista político.

Para o sociólogo e cientista político, Luiz Antônio Nascimento, a estratégia de Alberto Neto em sua campanha de dividir entre esquerda e direita e afirmar que David é de esquerda é uma forma também de marketing.

“O Amom Mandel nunca foi de esquerda, ele sempre foi de direita, David Almeida também nunca foi de centro, ele sempre foi de direita. Agora, quando o capitão Alberto Neto acusa o David Almeida de ser de esquerda, faz isso por uma razão de marketing, ele percebe que há uma crítica e uma resistência à esquerda da população em relação à esquerda no Amazonas. Então, quando Alberto Neto tenta impregnar David como um nome de esquerda, está tentando botar uma pecha ideológica discriminatória e preconceituosa”, diz o sociólogo.

Em sua campanha para o segundo turno, David optou por sua campanha divulgar seus feitos pela cidade. Entre as principais realizações, ele destacou a reforma de mais de 360 escolas e 90 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o recapeamento de mais de 3,5 mil ruas e a recuperação de 2,5 mil vias.

Além disso, a frota de ônibus públicos foi ampliada com a inclusão de 400 novos veículos equipados com ar condicionado e câmeras de segurança, e o programa Prato do Povo passou a fornecer cerca de 12 mil refeições por dia para a população.

David espera convencer os eleitores a manter seu mandato para que possa dar continuidade aos projetos em andamento e implementar novas propostas voltadas para o desenvolvimento de Manaus.

