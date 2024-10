Jovem é preso após agredir mãe com ferro de passar em Manaus

Um jovem de 20 anos foi preso, na madrugada desta quarta-feira (9), após agredir a própria mãe, de 40 anos, com um ferro de passar roupa, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, o jovem tem transtorno bipolar, é usuário de drogas e chegou na residência bastante agressivo.

Ele bateu no basculante do banheiro com muita força, disse palavrões para a mãe e começou a agredi-la. Em certo momento, ele bateu na mulher com o ferro de passar roupa e também a ameaçou de morte.

A vítima chamou a polícia, que prendeu o agressor no local. Ele foi autuado por injúria, ameaça, lesão corporal, e permanece à disposição da justiça.

