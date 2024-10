VÍDEO: Barco naufraga após bater em pedra no interior do AM

O caso ocorreu próximo à Comunidade Ilha do Marrecão, na zona rural de Manacapuru, interior do Amazonas

Uma embarcação naufragou na noite desta quarta-feira (9) ao bater em uma pedra no rio Solimões, próximo à Comunidade Ilha do Marrecão, na zona rural de Manacapuru, interior do Amazonas.

Em nota, a Prefeitura de Manacapuru, informou que a embarcação pertencia a uma família que transportava mercadorias para Manaus. A nota destaca que a Defesa Civil do município, em colaboração com o Corpo de Bombeiros, prestou atendimento no local, além de fornecer assistência.

O acidente ocorreu em águas rasas, resultado da seca extrema que afeta a região. Moradores da comunidade ajudaram no resgate de seis tripulantes que estavam a bordo da embarcação.

