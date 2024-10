Governo ajuda famílias afetadas por deslizamentos e em áreas de risco em Manacapuru

O trabalho é executado pela força-tarefa deslocada para a cidade, onde ocorreu deslizamento no Porto da Terra Preta

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), está oferecendo apoio às famílias afetadas pelo deslizamento no Porto da Terra Preta, em Manacapuru, que ocorreu na última segunda-feira (7).

As medidas incluem assistência psicossocial, orientação sobre prevenção e cadastro social. A ação faz parte de uma força-tarefa do estado para identificar vítimas, prevenir novos acidentes e apoiar as famílias.

A equipe da Seas está colaborando com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) para ajudar três famílias que moravam no flutuante que foi levado pelo deslizamento e que agora estão em casas de parentes. O governo está realizando visitas domiciliares para oferecer apoio psicossocial.

A titular da Seas, Kely Patrícia, destacou que o governador Wilson Lima determinou a criação da força-tarefa assim que soube do ocorrido, priorizando a assistência às famílias.

Além disso, a Seas está auxiliando a Semas com orientações sobre a elaboração de questionários sociais nas residências em áreas de risco e sobre a Portaria 90, que trata de emergências e calamidades públicas.

Wanderlei Silva, morador do bairro Terra Preta, comentou sobre a visita da equipe da Seas e expressou gratidão pelo apoio recebido.

Resgate

Na manhã de quarta-feira (9), mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgataram o corpo de Franklin Pinheiro de Souza, que estava desaparecido desde o deslizamento.

A equipe continua buscando uma criança de seis anos que também está desaparecida. Após o incidente, dez pessoas foram atendidas no Hospital Regional Lázaro Reis, com a maioria recebendo alta rapidamente.

Desde o acidente, uma força-tarefa composta por diversas secretarias e equipes de emergência está atuando na região para ajudar a população.

