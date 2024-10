Pódio da FIFA: Revisão antes da próxima atualização

O último ranking Mundial FIFA Coca-Cola 2021 foi divulgado no dia 19 de setembro de 2024 e trouxe uma série de novidades. Antes da próxima atualização, prevista para o dia 24 de outubro, vamos conferir o top 3 e as mexidas na tabela classificativa.

Top 10 do Ranking Mundial FIFA/Coca-Cola

O atual ranking Mundial FIFA mantém o Brasil na 5ª posição, tal como o anterior, e apresenta a seguinte tabela classificativa:

Argentina França Espanha Inglaterra Brasil Bélgica Países Baixos Portugal Colômbia Itália





Neste Top10, apenas três seleções são sul-americanas: a Argentina, o Brasil e a Colômbia, sendo os restantes países europeus.

Importa notar que a Argentina mantém o primeiro lugar no ranking, mas perdeu 12.46 pontos, em relação à última atualização. Já o Brasil, que continua no 5º lugar, perdeu 13.59 pontos e está, atualmente, com 1772.02.

No top3, a Argentina tem 1890.02 pontos, a França, 1851.92 e a Espanha, 1830.42. Apesar desta proximidade de pontos é pouco provável que haja mudanças no pódio, na próxima atualização em outubro.

Notas importantes do ranking de setembro

Este último ranking tem algumas curiosidades interessantes, como:

Não houve alterações de classificação para os 15º lugares, mantendo-se as osições anteriores;

No top20, Japão, Irão e Dinamarca foram as únicas seleções a subir no ranking;

A maior subida foi do Brunei Darussalam, que subiu 7 posições;

A maior queda, com 10 lugares, foi a do Qatar

A Bolívia, no 83º lugar, teve mais 35.2 pontos

A Austrália, em 25º lugar, perdeu 26.99 pontos





O Cálculo do Ranking

Este Ranking da FIFA existe desde 1993, porém em 2018 foi reformulado, para apresentar uma lista mais justa e transparente.

Esta nova fórmula SUM, ao invés da média de pontos em cada partida, como era calculado o ranking anteriormente, baseia-se no método de cálculo que soma e subtrai pontos em função do desempenho da equipe e de seus resultados, face aos oponentes e à importância da partida.

A fórmula do algoritmo SUM é a seguinte: «P = Pbefore + I * (W – We)», sendo P = Pontos; Pbefore = pontos antes da partida; I = pontos em função da importância do jogo; W = resultado do jogo e We= resultado esperado da partida.





Brasil, líder de Ranking

Independentemente do cálculo usado, ao longo destes anos de existência, a seleção canarinha lidera o Ranking Mundial da FIFA, com:

● 12 primeiros lugares;

● 4 segundos lugares;

● 5 terceiros lugares

Em segundo lugar, neste total de pódios, está a Espanha – ainda assim, com um desempenho bastante inferior: seis vezes melhor equipe do ano; uma vez em segundo lugar e três vezes em terceiro.

