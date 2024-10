Apoio financeiro: Instituto NW lança edital destinado a organizações sociais

Com a missão de promover justiça social por meio de projetos que apresentem oportunidades de inclusão produtiva para que jovens tenham seus direitos garantidos e sejam protagonistas na transformação da sociedade, o Instituto Nelson Wilians (INW) lançou o sexto edital de apoio a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de todo o Brasil.

Previsto para ser executado em 2025, o novo processo de seleção selecionará seis entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos de impacto social e contribuem com a geração de renda, a democratização da educação e a mitigação das desigualdades sociais a partir da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O objetivo do braço de responsabilidade social do escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV) é conceder recursos financeiros de até 60 mil reais (que serão distribuídos em dez parcelas entre fevereiro e novembro do próximo ano) para fortalecer a sustentabilidade financeira de organizações que ofereçam cursos profissionalizantes presenciais para juventudes.

Presidente do Instituto, a advogada e administradora Anne Wilians detalha que, além do aporte financeiro, o edital INW 2025 oferece outros benefícios às entidades selecionadas, como acesso ao “Compartilhando Direito” (tecnologia social inovadora do Instituto que estimula o exercício da cidadania e fortalece a cultura da legalidade) e ao “Potencialize” (curso de capacitação profissionalizante em Negociação e Recuperação de Crédito, que possibilita que juventudes desenvolvam habilidades técnicas e competências para ingressar no mercado de trabalho), bem como fortalecimento da visibilidade da organização e apoio jurídico.

“As organizações sociais selecionadas poderão contar com assessoria jurídica consultiva gratuita por meio do projeto Pro Bono NW 2025, que inclui a revisão de diversos documentos importantes para a segurança jurídica da organização, capacitações com advogados especialistas em Terceiro Setor e atendimento personalizado para as demandas jurídicas da organização social”, especifica.

Para participar do edital INW 2025, as organizações interessadas devem acessar o site oficial do Instituto (https://inw.org.br/), verificar todas as instruções detalhadas no edital, cumprir os requisitos essenciais, preencher o formulário de inscrição com todos os dados obrigatórios e anexar os documentos solicitados. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 20 de outubro (mais especificamente até 17h).

Democratização

Fundado em 2017, o INW é uma organização sem fins lucrativos que atua por meio de quatro frentes de atuação: acesso à justiça; educação para a cidadania; inclusão produtiva; engaja NW. Desde 2021, o edital INW compõe essa lista, impactando diretamente mais de 25 organizações sociais em todo o território brasileiro.

Na última edição, foram beneficiadas dez entidades, incluindo a Associação Beneficente O Pequeno Nazareno, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na capital amazonense.

Gerente de Projetos Sociais do Instituto, William Ruiz pontua que o propósito do edital é potencializar o impacto social dessas organizações e garantir que elas desempenhem um papel ativo no fortalecimento da cultura da legalidade e da garantia de direitos.

“Temos plena convicção de que apoiar organizações que promovam a capacitação profissional e democratizam o acesso ao mercado de trabalho às pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica é uma estratégia fundamental no combate às desigualdades sociais”, finaliza.

