Liga A da UEFA Nations League 2024/25: Jogos, Resultados e Destaques

A UEFA Nations League 2024/25 está em pleno andamento, com as melhores seleções da Europa a disputarem a glória na Liga A. Nesta edição, Portugal, Itália e Dinamarca destacam-se como as únicas equipas que mantêm um registo perfeito após as primeiras duas jornadas.

Com jogos emocionantes e vários golos, a competição continua a cativar os fãs de futebol por todo o continente. Aqui, exploramos os principais destaques, resultados e explicamos como funciona o formato desta liga de elite. Se quiser fazer as suas apostas do vencedor deste ano, use o código promocional da Betclic para usufruir de um bom bónus.

Jogos e Resultados da Liga A

A Liga A está dividida em quatro grupos, cada um com quatro equipas. O equilíbrio competitivo tem sido a chave, com várias partidas a serem decididas por margens mínimas, como as vitórias apertadas de Portugal sobre a Croácia (2-1) e Escócia (2-1).

Grupo A1:

05/09 Portugal 2-1 Croácia

Portugal 2-1 Croácia 05/09 Escócia 2-3 Polónia

Escócia 2-3 Polónia 08/09 Croácia 1-0 Polónia

Croácia 1-0 Polónia 08/09 Portugal 2-1 Escócia

Portugal 2-1 Escócia 12/10 Croácia vs Escócia

Croácia vs Escócia 12/10 Polónia vs Portugal

Polónia vs Portugal 15/10 Polónia vs Croácia

Polónia vs Croácia 15/10 Escócia vs Portugal

Portugal começou a campanha de forma excelente, com duas vitórias em setembro, e continua a ser um forte candidato à qualificação para a fase final. A próxima partida, frente à Polónia, pode ser crucial para manter a liderança do grupo.

Grupo A2:

09/09 França 2-0 Bélgica

França 2-0 Bélgica 09/09 Israel 1-2 Itália

Israel 1-2 Itália 06/09 Bélgica 3-1 Israel

Bélgica 3-1 Israel 06/09 França 1-3 Itália

França 1-3 Itália 10/10 Itália vs Bélgica

Itália vs Bélgica 10/10 Israel vs França

A Itália também mostrou força neste grupo, derrotando a França fora de casa por 3-1, num dos jogos mais emocionantes até ao momento. Com mais dois jogos a caminho, os italianos procuram garantir um lugar nos quartos-de-final.

Grupo A3:

07/09 Alemanha 5-0 Hungria

Alemanha 5-0 Hungria 07/09 Países Baixos 5-2 Bósnia e Herzegovina

Países Baixos 5-2 Bósnia e Herzegovina 10/09 Hungria 0-0 Bósnia e Herzegovina

Hungria 0-0 Bósnia e Herzegovina 10/09 Países Baixos 2-2 Alemanha

Neste grupo, Alemanha e Países Baixos protagonizaram um empate dramático, que terminou em 2-2, após um festival de golos. A Alemanha mostrou a sua qualidade ao golear a Hungria por 5-0, mas a qualificação ainda está em aberto.

Grupo A4:

05/09 Dinamarca 2-0 Suíça

Dinamarca 2-0 Suíça 05/09 Sérvia 0-0 Espanha

Sérvia 0-0 Espanha 08/09 Dinamarca 2-0 Sérvia

Dinamarca 2-0 Sérvia 08/09 Suíça 1-4 Espanha

Dinamarca e Espanha são as equipas em destaque neste grupo. A Dinamarca, com duas vitórias consecutivas, lidera, enquanto a Espanha, após uma convincente vitória por 4-1 sobre a Suíça, tenta aproximar-se do topo.

Como Funciona a Liga A da UEFA Nations League

A Liga A da UEFA Nations League segue um formato competitivo e dinâmico, onde 16 seleções estão divididas em quatro grupos de quatro equipas. O torneio é realizado ao longo de três meses, com jogos em setembro, outubro e novembro de 2024. Cada equipa enfrenta os adversários do grupo em duas mãos – uma em casa e outra fora.

A classificação final de cada equipa determina o seu futuro na competição e nas próximas edições:

1º e 2º classificados : Qualificam-se para os quartos-de-final, que serão disputados em março de 2025. As equipas vencedoras seguem para a fase final da competição, em junho de 2025.

: Qualificam-se para os quartos-de-final, que serão disputados em março de 2025. As equipas vencedoras seguem para a fase final da competição, em junho de 2025. 3º classificado : Disputa um play-off de promoção/despromoção contra uma equipa da Liga B. O vencedor do play-off garantirá um lugar na Liga A para a próxima edição, enquanto o derrotado será relegado para a Liga B.

: Disputa um play-off de promoção/despromoção contra uma equipa da Liga B. O vencedor do play-off garantirá um lugar na Liga A para a próxima edição, enquanto o derrotado será relegado para a Liga B. 4º classificado: Será automaticamente despromovido à Liga B para a temporada 2026/27.

Datas Importantes

Além dos jogos da fase de grupos, há outras datas cruciais a ter em conta nesta edição da UEFA Nations League:

Sorteio do play-off : Novembro de 2024

: Novembro de 2024 Play-off e Quartos-de-final : 20-25 de março de 2025

: 20-25 de março de 2025 Fase Final: 4-8 de junho de 2025

Os vencedores dos quartos-de-final disputarão a fase final da competição, onde será coroado o campeão da Nations League.

Destaques da Competição até Agora

Até ao momento, a UEFA Nations League 2024/25 tem proporcionado vários momentos de destaque. Portugal, com vitórias consecutivas sobre Croácia e Escócia, está em excelente forma, enquanto Itália impressionou com uma vitória categórica sobre a França, fora de casa. A Dinamarca tem sido uma das equipas mais consistentes, com uma defesa sólida que ainda não sofreu golos.

Por outro lado, a Alemanha e os Países Baixos protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da competição, terminando empatados a dois golos. Com jogos equilibrados e repletos de emoção, a fase de grupos promete mais surpresas nas próximas jornadas.

Conclusão

A Liga A da UEFA Nations League 2024/25 continua a ser um dos torneios mais competitivos e imprevisíveis do futebol europeu. Com Portugal, Itália e Dinamarca a destacarem-se como equipas invictas, e grandes seleções como França, Alemanha e Espanha a tentarem recuperar terreno, a luta pela qualificação para a fase final promete ser intensa. A competição prossegue em outubro, com mais jogos decisivos que certamente irão moldar o destino das seleções envolvidas.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱