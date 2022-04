Imprensa Oficial doa mais de 1,2 mil livros para a população em Manaus

Manaus (AM)- Em alusão ao Dia Mundial do Livro, o Governo do Amazonas e a Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA), em parceria com o Shopping Grande Circular, promovem a partir desta quinta-feira (21) a campanha “Compartilhando histórias: incentivo à leitura e doação de livros”, uma ação que vai disponibilizar gratuitamente à população mais de 1,2 mil obras literárias e de outros gêneros.

De 21 a 23 de abril, das 10h às 22h, quem passar pelo piso L3 do Shopping Grande Circular, na avenida Autaz Mirim, 6100, bairro São José, poderá ter acesso a uma infinidade de livros que faziam parte do acervo bibliográfico da Imprensa Oficial do Amazonas e, por estarem em boas condições de uso, podem ser oferecidos para a sociedade.

O local também funcionará como ponto de coleta para quem quiser doar livros em boas condições.

Com o mote “Adote um livro”, a campanha vai oferecer ao público frequentador do Shopping Grande Circular 1.264 obras de inúmeros gêneros e também de autores renomados como Erico Veríssimo, Yoko Tsuno, Cecilia Meireles, Ruth Rocha, Carlos Edgar Herrero, Machado de Assis, José de Alencar, Lima Barreto, Jorge Amado e Monteiro Lobato.

O acervo completo disponível ao público pode ser conferido por meio do link: https://imprensaoficial.am.gov.br/ohs/data/docs/1/IOA-Lista_livros_acao-Compartilhando-historias-incentivo-a-leitura-e-doacao-de-livros.xlsx

O livro e a Imprensa Oficial

Na Imprensa Oficial, o livro é ferramenta de trabalho na “Editora da IOA”, que desenvolve serviços editoriais para órgãos públicos como editoração, diagramação, design de capa, projeto gráfico, entre outros; e também passa pelo Centro de Documentação e Memória (CDM), o departamento que faz a salvaguarda e conservação do acervo centenário da IOA, desde bibliografias, revistas jurídicas, periódicos e, também, os Diários Oficiais antigos.

“O livro está diretamente ligado à essência da Imprensa Oficial. Somos uma autarquia estadual com 130 anos de existência responsável por editorar, imprimir, publicar e conservar conhecimento e informação oficial através de livros, de obras literárias, e também, claro, através dos nossos Diários Oficiais”, reforçou o diretor-presidente da IOA, João Ribeiro Jr.

Gêneros literários

– Sociologia e Filosofia

– Economia

– Administração

– Negócios

– Gastronomia

– Direito

– Autoajuda

– Poesia

– Música

– Biografia e memórias

– Agro/Ambiental

– Política

– Literatura

– Crença

– Design

– Ciências Humanas

– Humor

– Geografia

– Guia

– Curiosidades

– História

– Periódicos

– Informática

– Educação sexual

– Saúde e beleza

– Artes/Artesanato/Pintura

– Infantil

FOTOS: Winnetou Almeida e MEC

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Veja como livros infantis contribuem para educação de crianças

Prefeitura de Manaus lança livro

Livro ilustrado para público infantil é lançado em Manaus