AM lidera ranking nacional de crescimento da expectativa de vida

A expectativa de vida do amazonense apresentou um crescimento significativo nos últimos anos, passando de 69,7 anos, em 2021, para 75,5 anos, em 2024. Esse aumento de pouco mais de 8% reflete melhorias nas condições de saúde e qualidade de vida da população.

O RespirAR, implementado pelo Governo do Amazonas, é uma das iniciativas que contribui para essa mudança positiva, pois ao promover a prática de atividades físicas, o programa combate o sedentarismo e suas consequências.

“Ao incentivar a prática de atividades físicas, além de melhorar a qualidade de vida dos amazonenses, promovemos uma cultura de saúde, que reflete diretamente na longevidade da nossa população. O aumento da expectativa de vida é um reflexo do trabalho e das iniciativas que incentivam um estilo de vida ativo e saudável”, declara o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

Segundo os dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o ranking dos estados que apresentaram maiores crescimentos na expectativa de vida no intervalor de 2021 a 2024, o Amazonas aparece em primeiro com um crescimento de 8,32%, seguido por Rondônia com 7,80%, Roraima com 7,53%, Goiás com 7,11% e Paraná com 6,82%.

O RespirAR, criado em 2021, já ultrapassou meio milhão de atendimentos e beneficiou mais de 100 mil integrantes, destacando-se na promoção de um estilo de vida ativo. O programa atende todas as faixas etárias, e tem a terceira idade como maioria dos integrantes, garantindo que todos tenham acesso a atividades que promovam saúde e bem-estar

“Eu vejo respirar como um programa muito importante para todas as idades, porque como a gente sabe, o corpo lamenta quando não se exercita, ele reclama, e isso impacta muito na vida das pessoas. A pessoa que se torna mais saudável, acaba tendo uma expectativa de vida muito maior. Se for olhar as pesquisas, você vê que a cada ano isso aumenta um pouco, a faixa etária do idos ter vida, e uma vida com qualidade”, afirma Mercedes Bomtempo, integrante do RespirAR.

Com uma variedade de atividades físicas adaptadas às necessidades dos participantes, como pilates, funcional, circuito de exercícios e atividades recreativas, o programa visa estimular uma maior qualidade de vida.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱