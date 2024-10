Envolvido na morte de adolescente de 17 anos no Jorge Teixeira é preso em Manaus

Gabriel Gleydson Oliveira dos Santos, de 29 anos, foi preso na quarta-feira (9), por envolvimento no homicídio de Ronald Heynry Rodrigues de Sousa, de 17 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 12 de março deste ano, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Na coletiva, a delegada Deborah Barreiros, adjunta da DEHS, explicou que o homicídio de Ronald Heynry ocorreu em decorrência de questões relacionadas ao tráfico de drogas. A vítima teria postado uma foto em suas redes sociais fazendo alusão a um grupo criminoso.

No momento do crime, Ronald estava em casa, dormindo com a família, quando três homens invadiram sua residência, incluindo Gabriel e seu irmão, Gustavo Cidam Oliveira dos Santos, além de um terceiro envolvido, que ainda não foi identificado e está sendo procurado.

“Durante a invasão, os criminosos dispararam mais de 15 vezes contra a vítima. Ao longo das investigações, identificamos o envolvimento de Gabriel e conseguimos localizá-lo na casa de sua mãe, também no bairro Jorge Teixeira, permitindo sua retirada do convívio social”, informou Barreiros.

A delegada confirmou que Gabriel possui uma condenação por outro homicídio em 2017 e estava sendo procurado em um caso de tráfico de drogas, no qual também já foi condenado. Ele é considerado um indivíduo de alta periculosidade e agora responderá por seus crimes perante a Justiça.

Denúncias

Procurado: Gustavo Cidam Oliveira dos Santos. (Foto: Divulgação/PC-AM)

A PC-AM solicita a quem souber do paradeiro de Gustavo Cidam Oliveira dos Santos e do terceiro envolvido que entre em contato pelos números (92) 98118-9535, do disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Procedimentos

Gabriel Gleydson Oliveira dos Santos responderá por homicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

