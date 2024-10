Seleção Brasileira enfrenta o Chile com novidades na escalação

A Seleção Brasileira encara o Chile, nesta quinta-feira (10), às 20h (horário de Manaus), no Nacional de Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Júnior já definiu o time, que contará com o atacante Igor Jesus e o lateral-esquerdo Abner como novidades. A partida será transmitida pelo Grupo Globo nas diversas plataformas.

Com as novidades anunciadas pelo técnico Dorival Jr, a Seleção deve vir a campo com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

“Chegou a hora, chegou um momento muito bom para todos os jogadores, para mostrar mesmo o que é o Brasil, onde a gente merece estar. Com certeza, todos que foram convocados têm em mente fazer isso, de voltar a fazer o Brasil ganhar jogos, de a torcida também gostar dos nossos jogos quando vai ao estádio”, disse o atacante Savinho, destaque do Manchester City no início da temporada europeia.

O Brasil precisa da vitória em Santiago. A Amarelinha ocupa a quinta posição das Eliminatórias, com dez pontos. Já os chilenos estão na nona colocação, com cinco pontos.

O confronto com o Chile tem muita história. Em mais de um século, as seleções se enfrentaram em 75 partidas, com 53 vitórias do Brasil, 14 empates e oito triunfos do Chile, com 170 gols brasileiros e 61 chilenos.

Último encontro

O duelo mais recente marcou a despedida da Seleção do Brasil, antes da Copa do Mundo de 2022. Em 24 de março de 2022, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o time então comandado por Tite goleou por 4 a 0, com gols de Neymar, Vinicius Jr., Philippe Coutinho e Richarlison. Foi nesse jogo em que Vini balançou as redes pela primeira vez com a Amarelinha.

Histórico pelas Eliminatórias

São 14 compromissos entre Brasil e Chile pelas Eliminatórias, com dez vitórias brasileiras, duas chilenas e dois empates. O resultado mais elástico aconteceu em 4 de setembro de 2005, no Mané Garrincha, onde Adriano (três vezes), Robinho e Juan marcaram na goleada por 5 a 0.

Adriano marcou três vezes na goleada do Brasil por 5 a 0 sobre o Chile, em 2025. Foto: Nilton Santos/CBF

