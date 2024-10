Dia das crianças: Uma celebração com toque artístico, alegria e muita criatividade

O Dia das Crianças é uma data especial que celebra a alegria e a inocência da infância, e neste ano, a Loppiano se prepara mais uma vez para proporcionar uma experiência inesquecível para os pequenos e suas famílias.

Com uma programação especial marcada para o dia 12 de outubro, a pizzaria mais tradicional de Manaus, que fica localizada na Rua Major Gabriel, número 1080 – Praça 14 de Janeiro, se transformará em um verdadeiro mundo de diversão e criatividade a partir das 17h.

Um ambiente mágico está sendo preparado para que as crianças e seus acompanhantes sejam surpreendidos ao entrar na Loppiano com uma decoração vibrante e festiva que promete encantar a todos.

“Balões coloridos, faixas alegres e elementos lúdicos criarão um ambiente mágico, ideal para que as crianças possam se soltar e aproveitar ao máximo toda a programação. As famílias poderão desfrutar de um local pensado especialmente para a diversão dos pequenos, onde cada detalhe foi planejado para garantir sorrisos e alegria”, explica o sócio proprietário e fundador da pizzaria, Rogério Cunha.

Atividades Diversificadas

Para tornar o Dia das Crianças ainda mais especial, a Loppiano oferecerá uma variedade de atividades, como uma cabine de fotos, registrando momentos divertidos com os amigos e familiares. Além disso, um stand de gibis preparado pelo criador do gibi ecológico, “Os Tucumãs”, o publicitário e desenhista, Ed Lúcio, onde os pequenos poderão se aventurar nas páginas de histórias encantadoras da turma do Ziza’s , dos “Tucumãs” e um canto de pintura, estimulando a criatividade e a expressão artística. Uma área com uma série de atividades para recreação infantil também faz parte da programação do evento. “Teremos jogos e brincadeiras supervisionadas, garantindo que todos se divirtam em segurança. E, para completar a festa, a distribuição de brindes trará ainda mais alegria aos pequenos, que poderão levar para casa um pedacinho dessa celebração”, adianta Rogério.

Turma do Ziza’s em quadrinhos

O empresário ressalta que a ideia do espaço para os gibis foi criada visando criar uma atmosfera de resgate da memória da rede de lanchonetes Ziza’s fundada por Nuno e Maria Cunha, pais de Rogério. “Muitos dos nossos clientes associam a Loppiano com a história da lanchonete Ziza’s então pensamos em trazer isso para os quadrinhos e contar de forma divertida e inusitada um pouquinho de como tudo funcionava. Além do gibi também estaremos lançando um papel de pintura especial e divertido, com joguinhos e caça palavras e que traz toda essa referência da nossa relação com a lanchonete”, diz Rogério.

Presença do Mascote “Tomatinho”

Um dos grandes destaques do dia será a presença do conhecido mascote “Tomatinho”, que promete animar a festa com sua simpatia e carisma. “O Tomatinho já faz parte da memória afetiva de nossas crianças e representa muito bem a Loppiano e será uma figura central nas interações com as crianças, proporcionando momentos de diversão e fotos memoráveis. A presença do Tomatinho não só garantirá muitos sorrisos, mas também reforçará a conexão entre a Loppiano Pizza e a criançada”, afirma Rogério.

O empresário destaca que as programações especiais em datas temáticas fazem parte dos 30 anos do espaço comemorados em 2024. E, em especial, a programação do Dia das Crianças traz um gostinho especial com sabor de nostalgia, pois hoje as crianças que frequentaram a casa durante sua infância trazem os seus filhos para aproveitar o momento.

“Isso eu falo com muita alegria pois percebemos que a cada edição dos nossos eventos, como por exemplo, o Dia das Crianças, reconhecemos aquela criança que hoje é noiva, esposa e mãe e trazem seus filhos. E isso é motivo de satisfação e orgulho nosso pois é sinal que eles tiveram boas memórias da nossa casa e isso é muito importante para nossa história”, conclui Rogério. Informações e reservas: (92) 642-1234 e (92) 99279 -4958.

