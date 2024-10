Arena Amadeu Teixeira recebe a Supercopa Feminina de Vôlei nesta sexta-feira

O torneio é disputado em jogo único e reúne as equipes campeãs da Superliga e da Copa do Brasil de Vôlei

Nesta sexta-feira (11), a Arena Amadeu Teixeira, administrada pelo Governo do Amazonas, recebe a Supercopa de Vôlei Feminina 2024. Gerdau Minas e Praia Clube se enfrentam, a partir das 20h30, em jogo único reunindo as campeãs da Superliga e Copa do Brasil de Vôlei.

“Ficamos felizes em receber a Supercopa de vôlei em Manaus. A Arena Amadeu Teixeira está pronta para esse grande espetáculo que com certeza será mais um evento inesquecível para os torcedores amazonenses”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O evento esportivo inédito que acontece na capital amazonense é uma das principais competições do calendário da modalidade no Brasil, realizado desde 2015. Com quatro títulos consecutivos entre 2018 e 2021, o Praia é o maior vencedor da Supercopa, enquanto seu adversário, Minas, é o atual campeão e vai em busca do bicampeonato.

Os ingressos podem ser comprados pelo site ShopIngressos e em pontos físicos, nas lojas: Ótica Diniz, no Amazonas Shopping, Ótica Diniz, no Manauara, e Ótica Diniz no Sumaúma.

Flag Football

Neste sábado e domingo (12 e 13/10), às 8h, a Vila Olímpica de Manaus será palco do Campeonato Amazonense de Flag Football. Serão mais de cinco equipes buscando o lugar mais alto do pódio. A competição também visa preparar as equipes participantes para torneios em nível nacional.

Tênis de Mesa

Acontece também neste sábado e domingo (12 e 13/10), a 7ª etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa. A competição será realizada na quadra de tênis de mesa da Vila Olímpica de Manaus, a partir das 8h30, com disputas em diversas categorias.

Futebol de Mesa

O Estádio Carlos Zamith recebe neste domingo (13/10), a partir das 8h30, a 7ª edição do Campeonato Amazonense Individual – Regra Dadinho. Com seis equipes confirmadas, o evento busca incentivar a modalidade no estado e formar também o novo campeão da categoria.

Agenda completa:

Arena Amadeu Teixeira

Competição: Supercopa Feminina de Vôlei – Gerdau Minas x Praia Clube

Data e hora: Sexta-feira (11/10), às 20h30

Organização: CBV

Entrada: Ingressos

Vila Olímpica

Competição: Campeonato Masculino e Feminino de Flag Football

Data e hora: Sábado e domingo (12 e 13/10), às 8h

Organização: Fefafam

Entrada: Gratuito

Competição: 7ª Etapa do Campeonato Amazonense de Tênis de Mesa

Data e hora: Sábado e domingo (12 e 13/ 10) às 8h30

Organização: FTAM

Entrada: Gratuito

Estádio Carlos Zamith

Competição: Campeonato Individual Regra Dadinho

Data e hora: Domingo (13/10), às 8h30

Organização: Fefmam

Entrada: Gratuito

